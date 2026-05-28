Las similitudes entre el caso Kitchen del PP y la trama de Leire Díez que afecta al PSOE: 13 años de diferencia y nada cambia

Los detalles El PP en 2013 reaccionaba al registro en su sede señalando que lo que se había pedido era "colaboración". Ahora, el PSOE utiliza palabras similares para referirse a la entrada de la UCO en Ferraz.

Las similitudes entre el caso Kitchen del PP y la trama de Leire Díez que afecta al PSOE son notables, destacando la repetición de patrones en la política española. En 2013, la Policía fiscal registró la sede del PP en busca de pruebas sobre la trama Gürtel, lo que Mariano Rajoy minimizó como una simple "colaboración". En 2026, la historia se repite con la UCO entrando en la sede del PSOE por una presunta trama de extorsión a la Justicia. Pedro Sánchez, al igual que Rajoy, describió el acto como un "requerimiento". Ambos casos reflejan una constante en la política: la defensa de la colaboración con la Justicia.

Las similitudes entre el caso Kitchen del PP y la trama de Leire Díez que afecta al PSOE van más allá de lo aparente. Entre la imagen de la Policía entrando a la sede nacional de los 'populares' y la de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entrando en la de los socialistas han pasado 13 años, y parece que nada cambia.

Fue en diciembre del año 2013 cuando la Policía fiscal entró sobre las 21:00 horas de la noche a la sede del partido popular con una orden de registro. Investigaban una importante trama de corrupción, la Gürtel.

Después de 14 horas, salieron al día siguiente y la reacción del entonces presidente del Gobierno fue decir que no se trataba de un registro. "Lo que se ha pedido es colaboración y se le ha dado", decía en esos momentos Mariano Rajoy.

Rajoy excusaba la palabra registro tal y como hizo ayer Pedro Sáchez después de que la UCO entrase en Ferraz. "Estamos hablando de un requerimiento", defendía, calificando así la operación que realizaron los agentes en la sede socialista durante más de 12 horas.

En concreto, buscaban información por la presunta trama de extorsión a la Justicia. De esta forma, en 2026, vuelven a repetirse los mismos argumentos que hace 13 años. "Colaboración con la Justicia" o "respetamos las decisiones judiciales", esas son algunas de las frases que tanto entonces como ahora repiten los diferentes cargos políticos.

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