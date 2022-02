Dos miembros de Nuevas Generaciones del Partido Popular han sido identificados como responsables de agitar la entrada al pleno del Ayuntamiento de Lorca el pasado lunes, que tuvo que ser cancelado.

El concejal de Seguridad del Consistorio, José Luis Ruiz, lo ha confirmado a preguntas de laSexta. "Nos constan al menos dos personas que pertenecen a las Nuevas Generaciones del PP. Ha salido en prensa y lo podemos constatar todos", ha dicho el edil.

"Veo a dos personas en los momentos previos al pleno de las Nuevas Generaciones del PP. Ellos mismos lo han dicho en redes sociales", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Pero Ruiz ha remitido a que las diligencias de la Policía Local y Nacional siguen en pie. "Como testigos y sufridores de la violencia en el edificio han hecho la instrucción que ayer tarde entregaron al CNP para que puedan instruir las diligencias pertinentes", ha señalado.

Ayer un hombre se entregó a la Policía Local de Lorca, explicando que participó en los incidentes ocurridos durante el asalto al Ayuntamiento por un grupo de ganaderos.

Los agentes le han derivado a la comisaría de Policía Nacional, que es la que está instruyendo el atestado, donde se le ha tomado declaración como investigado y ha quedado en libertad con cargos, según el concejal de Seguridad.

Además de a este hombre que se ha entregado, la Policía tomará declaración a los agentes locales que custodiaban el edificio y a más testigos. Su intención es la de identificar a la decena de cabecillas que organizó el asalto para poder tomarles declaración en calidad de investigados.

"Parece ser que están organizados", ha dicho el concejal Ruiz, que ahora investigan si los asaltantes "recibieron algún tipo de instrucciones para el pistoletazo de salida". "No sé si son ultra o no, pero le garantizo que los que irrumpieron no son ganaderos del sector porcino", ha aseverado.

Una vez acabado el atestado, se enviará al juzgado y a Fiscalía, que aún no tiene claro el tipo penal a aplicar, más allá de la desobediencia. No obstante, por el relato de los hechos, podría haber atentado contra la autoridad (por los empujones a los agentes) y coacciones y amenazas (por lo que dijeron a los concejales).

Según ha sabido laSexta, a esta hora aún no se han abierto diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía de Murcia porque aún no se ha recibido el atestado de la Policía Nacional.

Habla un ganadero arrepentido

Otro de los participantes en el asalto ha mostrado públicamente arrepentimiento, y afirma que acudió a la manifestación desinformado. Lo ha hecho en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha explicado que siente "vergüenza ajena" y que "en ningún momento se quería dar esa imagen", con escenas violentas como las que se vivieron.

"La desinformación a veces hace tomar decisiones que no son coherentes y esta fue una de ellas. Yo fui muy desinformado a esa manifestación. Nos dijeron unas cosas que después no coincidieron con la realidad", ha relatado.