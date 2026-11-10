Ignacio Escolar señala el principal error de Broncano en la entrevista a Abascal: "Aceptar la petición de censura de Vox cuando dice 'tu público fuera'"

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, analizó en Al Rojo Vivo la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y puso el foco en las dificultades de David Broncano para abordar una conversación política desde un formato de humor. Escolar reconoció la complejidad del trabajo del presentador, aunque consideró que el planteamiento del encuentro fue un error desde el principio. "Yo creo que lo que hace Broncano es muy difícil. Hacer humor es una cosa extraordinariamente compleja y yo no sé hacerlo. A mí se me daría fatal hacer un programa como el de Broncano", afirmó. No obstante, recordó que entrevistar a un dirigente político exige una preparación específica: conocer los datos, estudiar al personaje, saber cuándo repreguntar y, sobre todo, permitir que sus propias palabras expongan sus contradicciones.

En este sentido, Escolar consideró que el principal problema fue intentar convertir el programa en una entrevista política convencional, en lugar de mantener su esencia humorística. "Creo que a Broncano pedirle que haga una entrevista política ya es un error. Creo que se equivocó al plantearlo como una entrevista y no como un programa de humor con un invitado político", sostuvo. Sin embargo, el periodista fue especialmente crítico con la decisión de aceptar la petición de Vox de retirar al público habitual del plató. A su juicio, se trata de una exigencia que condicionó el desarrollo del encuentro y que supone una cesión ante las condiciones impuestas por el partido. "El principal error es aceptar la petición de censura, que es eso de Vox cuando dice 'tu público fuera y traigo yo al mío a que me aplauda'", denunció.

Escolar también cuestionó la actitud de Vox al exigir estas condiciones y advirtió de las implicaciones que, a su juicio, puede tener aceptar este tipo de presiones en la televisión pública. "Si hacen eso ya en Televisión Española cuando aún no gobiernan, imaginaos lo que harán cuando gobiernen", señaló. El director de 'elDiario.es' insistió en que la responsabilidad de esta situación recae especialmente en quienes exigieron la retirada del público, aunque también reprochó a la productora haber aceptado la petición. Como ejemplo, aludió al momento en el que Abascal fue preguntado por el franquismo y pudo responder que había que mirar al futuro, en lugar de aclarar su posición sobre la dictadura de Franco. "La dictadura más cercana que tuvimos, que no es la cubana, que es la de Franco", concluyó.

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