Alsina defiende a Broncano y señala lo "inaceptable" de la entrevista de Abascal: "Que un programa acepte la condición que pone un líder político para ir"

El periodista de Onda Cero, Carlos Alsina, analiza con Antonio García Ferreras, en directo para Al Rojo Vivo, la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal, que está suscitando un gran revuelo. En el vídeo, todos los detalles de su análisis y opinión.

Santiago Abascal, líder de Vox, fue entrevistado este lunes en el programa de David Broncano, La Revuelta, generando un gran revuelo entre la audiencia. El periodista de Onda Cero, Carlos Alsina, lo analiza en Al Rojo Vivo y comienza por lo que le pareció "más inaceptable" de toda la entrevista.

"Empiezo por lo que me pareció inaceptable del programa: que en la televisión pública de mi país se acepte la exigencia o petición o condición que pone un líder político para ir a un programa, que es que el público de ese programa lo ponga el partido político a cuyo líder se va a entrevistar".

"Hay condiciones o exigencias que no se deben aceptar. Ni en un programa de una productora privada, ni en un programa de televisión española, ni en ningún programa, bajo mi punto de vista. Pero especialmente, en la televisión pública. Creo que ese fue el error fundamental del planteamiento y creo que el propio David Broncano se dio cuenta de ello a medida que avanzaba el programa".

Ya que, tal como argumenta el periodista, "si tienes a un público que te ha traído el partido a cuyo líder estás entrevistando, aquello se convierte en una ovación permanente a cualquier cosa que diga el entrevistado y efectivamente complica mucho la conversación o entrevista, o como lo queráis llamar".

No obstante, Alsina quiere defender a Broncano, igual que lo ha hecho antes el propio Ferreras, ya que él no es periodista, sino humorista: "David Broncano no es un periodista y, por tanto, no le debemos juzgar". Es más, "yo soy poco de juzgar a los periodistas porque, entre nosotros mismos, todos hemos hecho aquí entrevistas a líderes políticos y unas nos han salido mejor, otras nos han salido peor, unas han sido más duras, otras más blandas y somos muy de juzgar a los demás y luego no aplicarnos el cuento a nosotros", confiesa Alsina.

Y continuando con Broncano, añade: "David [Broncano] es un humorista y creo que él hace algo que a mí me parece que es muy honrado, que es sabiendo que viene alguien a un programa, que es un programa que está claramente en contra de esa posición política, de ese invitado, es plantearle a ese invitado todo lo que se dice de él cuando no está. Y esto me parece que es honrado. Esto es, decirle a Abascal todo lo que se dice de Abascal en el programa de David y en otros cuando Abascal no está".

Sin embargo, señala Alsina que, en ese contexto, "lo que pasa es que aquello se convierte más que en una entrevista en una especie de debate o de conversación en la que uno trata de convencer al otro, y el otro al uno, y digamos que da para poco más".

Con respecto al resultado de la entrevista o conversación, cree el periodista que "Abascal salió muy bien del programa", aunque no sabe si eso le servirá para ganar votos o no. "Pero la apariencia de que salió muy bien del programa viene dada sobre todo porque cada cosa que decía está ovacionada por su público, que no era como vimos ayer, el público habitual del programa de David Broncano", insiste.

Por otro lado, Ferreras cree que si el programa de Broncano hubiera sido de humor, como es la esencia del programa, el líder de Vox lo hubiera tenido más difícil, algo en lo que también está de acuerdo Alsina. "Entiendo que para un humorista que se enfrenta por primera vez a una conversación mano a mano, cara a cara, con una figura política, que es personaje de alguna manera de sus propias bromas y de su propio programa humorístico, no es tan fácil, o eso entiendo yo, plantear eso como un espacio de humor porque al final entiendo que David también se está examinando ante su público tradicional, que no tiene nada que ver en general con el público de Vox", analiza Alsina.

Por tanto, cree el periodista de Onda Cero que "eso también le habrá pesado a él a la hora de demostrar que puede enfrentarse a Santiago Abascal, enfrentarse sin, por ello, perderle el respeto", De hecho, señala que le dio la impresión de que en algunos momentos "David se justificaba demasiado por el hecho de plantearle contradicciones a Abascal o intentar demostrar que Abascal entraba en contradicciones, en incoherencias o en intentar afearle lo que yo creo que fue lo que más intentó criticarle durante toda la conversación, que es el haber crispado la sociedad española a base de hipérboles, de exageraciones sobre la realidad española, sobre el presidente del Gobierno, etc.".

Y por último, insiste Alsina, en lo que comenzó criticando: "Creo que el problema de fondo es si en un programa de televisión, sobre todo emitido en televisión española, se pueden aceptar condiciones de un partido para entrevistar un líder político".

Y argumenta: "Si el problema era el público, porque Broncano es verdad que tuvo también la honradez de explicar por qué se había aceptado que el público lo pusiera a Vox, él entendía que el público de la revuelta es un público muy de izquierdas y por tanto muy contrario al invitado que viene y que si a cada respuesta que diera Abascal lo que iba a producirse es un abucheo eso iba a distorsionar la conversación). Pero al final al aceptar la condición lo que ocurrió es que a cada respuesta lo que vino no fue una abucheo, sino una ovación, lo cual distorsionó también toda la conversación".

De este modo, Alsina asegura que él hubiera dicho que "no" a esas condiciones y que no fuera Abascal al programa: "Pero si dices que 'sí', había una alternativa, que es hacer el programa sin público, y se habría evitado los abucheos, las ovaciones y todo aquello que aparentemente iba a distorsionar la conversación", concluye Alsina.

En el vídeo podemos ver al detalle y completa la entrevista, donde habla también de si Vox le comió un poquito más de terreno al PP con esta entrevista de Santiago Abascal en la televisión pública.

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