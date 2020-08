La huelga del profesorado anunciada en la Comunidad de Madrid para el inicio de curso escolar ha sido aplazada para los días 22 y 23 de septiembre y no se desconvocará hasta que se constate el cumplimiento de las medidas del plan educativo presentado ayer por el Gobierno regional, han explicado fuentes de UGT.

Los sindicatos convocantes de la protesta, CC. OO., UGT, CGT y Stem, están en proceso de consulta a la afiliación y a los profesores en relación con la convocatoria de huelga, pero "ésta estará encima de la mesa hasta que se constate que las medidas" del plan de inicio de curso presentado por Isabel Díaz Ayuso se cumplen "realmente".

"En cualquier caso los días de huelga se modifican por los cambios en el inicio de curso y se plantearían para el 22 y 23 de septiembre si la Comunidad de Madrid no pone en marcha lo prometido", han explicado las fuentes.

Los cuatro sindicatos consideran que el plan presentado por el Gobierno regional es un logro de las movilizaciones y convocatoria de huelga, una presión de la comunidad educativa que ha obligado a "ceder" a las Comunidad, a incrementar las plantillas y los recursos para una vuelta segura.

Aunque no se cumplen todas las peticiones, en especial en lo que tiene que ver con el personal y la presencialidad completa en todos los niveles, los sindicatos sí reconocen mejoras sustanciales. Matizan que la credibilidad de la Comunidad es escasa dada su constante "improvisación, retraso en tomar medidas y a que anteriores anuncios luego no se han ejecutado", y exigen también al consejero de Educación, Enrique Ossorio, que negocie con los profesores la concreción e implementación de las medidas para colaborar en su adecuada ejecución y seguimiento de las mismas.

Por su parte, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que no comparte la huelga convocada por el personal docente. "Lo que no necesitamos en estos momentos son huelgas y menos si son huelgas que desprenden cierto aroma político que no comparto", ha subrayado Aguado, quien ha sostenido que "en momentos como los actuales todos tenemos que ser responsables y arrimar el hombro".

Para el vicepresidente madrileño, los sindicatos tienen el derecho de convocar las huelgas que consideren oportunas, pero "lo menos procedente" en estos momentos es una huelga que impida a las familias poder llevar a sus hijos a los colegios y que además pone el foco en determinadas realidades que están solventadas.

Con el plan para el comienzo del curso escolar, que se presentó este martes, el Ejecutivo madrileño ha respondido a algunas preocupaciones de los sindicatos como la presencialidad en las aulas, la dotación de personal suficiente con la contratación de casi 11.000 profesores y el suministro de materiales para la seguridad y la higiene de los centros, según Aguado.