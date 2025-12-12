Pedro Sánchez, 'Persona del Año' según 'L'Espresso': elogios internacionales en medio de la tormenta política en España

La otra cara 'L'Espresso' destaca a Pedro Sánchez por su "liderazgo capaz y referente de otra política", su lucha contra las grandes tecnológicas, la defensa de derechos civiles y la transición energética, mientras en España la oposición le exige dimitir y el Gobierno enfrenta escándalos de corrupción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido nombrado 'Persona del Año' por la histórica revista italiana 'L'Espresso', que le reconoce por su papel en la política internacional y su defensa de los derechos civiles. Según la publicación, Sánchez ha rechazado los ultimátums de Trump sobre el gasto militar, liderado la batalla contra las grandes tecnológicas, defendido los derechos civiles, ampliado los flujos migratorios regulares, apostado por la transición energética y denunciado la hipocresía de Occidente ante el genocidio en Gaza.

La revista, fundada en Roma en 1955 por Eugenio Scalfari y Arrigo Benedetti, destaca en su editorial que Sánchez es "un líder capaz, referente de otra política" y que su trabajo se centra en objetivos como empleo, desarrollo, redistribución de la riqueza, más derechos y más libertad.

El presidente no ha ocultado su satisfacción y ha compartido la noticia en su perfil de X: "Es un honor recibir este reconocimiento. El rechazo a las políticas neoliberales es el éxito del modelo español, que no es otro que el modelo socialdemócrata". Además, en la entrevista con 'L'Espresso', Sánchez ha subrayado que su Gobierno busca limitar el dominio de las grandes tecnológicas: "Las redes sociales hoy son un Estado fallido. Exigimos que se acabe con el anonimato y que los 'tecnoligarcas' respondan por sus responsabilidades".

Los ministros del Ejecutivo no han tardado en mostrar su apoyo. Para Óscar Puente (Transportes), esta portada debería ser "un orgullo" y una oportunidad para reflexionar sobre quienes intentan desgastar al presidente. Félix Bolaños (Justicia y Presidencia) destaca que la labor de Sánchez es "elogiada internacionalmente", mientras que Pilar Alegría (Educación) recuerda que "mientras algunos intentan hundir al Gobierno más progresista de nuestra democracia, los hechos siguen hablando". Por su parte, Óscar López (Transformación Digital y Función Pública) ha sentenciado: "Este Gobierno merece mucho la pena".

La reacción en la oposición ha sido totalmente contraria. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha pedido a Sánchez que "vuelva de Narnia, dimita y convoque elecciones", mientras Vox ha atacado directamente a la revista italiana: "Errata en la cabecera. NEXT PRESO. Es lo correcto", en un tuit que acompañaba con la publicación de Puente.

Política exterior y críticas a Occidente

En la entrevista, Sánchez defiende la necesidad de coherencia en la política exterior. Sobre el conflicto en Gaza y la invasión rusa de Ucrania, afirma: "No podemos pedir apoyo en Ucrania y al mismo tiempo permitir un doble rasero con Israel y Palestina". Critica al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por considerar que la lucha contra el terrorismo solo puede ser de seguridad: "Si no se ofrece un horizonte político de coexistencia y paz a Palestina, esa semilla de terrorismo seguirá difundíendose".

También califica de "inaceptables" las operaciones extrajudiciales de Estados Unidos cerca de Venezuela para combatir el narcotráfico y defiende la necesidad de buscar diálogo y soluciones pacíficas.

Sánchez destaca los buenos datos económicos de España y asegura que su país representa "un rechazo total a las ideologías neoliberales" que predominan en Europa y Occidente. Sobre la pérdida de fuerza de la izquierda, afirma que "quizás a veces hemos sido un poco temerosos", mientras que la derecha actúa destruyendo derechos y libertades, aunque los efectos no siempre se perciban de inmediato.

Respecto a Europa, Sánchez advierte que "cuando más necesitamos europeísmo, más surgen gobiernos nacionalistas y reaccionarios que debilitan el proyecto europeo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.