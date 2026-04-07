El hermano de Koldo asegura que todos los "favores" a Jésica, exnovia de Ábalos, eran a título "personal"

Joseba García ha defendido que conoció a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, cuando esta comenzó a trabajar en Ineco, y ha negado que fuese su jefe en la empresa pública: "Yo no sé si Jésica trabajaba mucho o poco".

Joseba García, hermano de Koldo García, ha declarado en el juicio por el caso mascarillas que no ha tenido acceso a sus teléfonos desde su arresto el 20 de febrero de 2024. Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, afirmó que los "favores" a Jésica, exnovia de Ábalos, eran "personales". Conoció a Jésica en 2019 cuando trabajaba en Ineco y negó haber influido en su contratación. Joseba explicó que ayudaba a Jésica con partes de trabajo debido a su experiencia y mencionó "favores personales" como cuidar su gato. También relató cómo entregó un sobre a Ábalos en Valencia, asegurando que no conocía su contenido y que la Guardia Civil lo abrió.

El hermano de Koldo García, Joseba García, ha declarado ante el juez que instruye el juicio por el caso mascarillas que no ha tenido acceso a sus teléfonos desde que fue arrestado por la Guardia Civil, el 20 de febrero de 2024 y que todos los "favores" a Jésica, exnovia de Ábalos, eran a título "personal". En su declaración de este martes en el Tribunal Supremo, el hermano del exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro ha defendido conocer a Jésica desde que entró a trabajar en Ineco, a primeros de 2019.

"Yo la conozco una vez que está en Ineco. Ni la contraté ni solicite su contratación ni la conocía de nada. No he sido jefe de Jésica, ni su superior, era un compañero de trabajo", ha señalado, detallando que los partes de Ineco precisan de hacer "un máster". "Para mí era sencillo porque tenía horas de más por los viajes", ha añadido, una situación ante la que Jésica "tenía problemas y le pidió ayuda", justificando que él estaba preparado para ayudarla porque es licenciado en derecho.

La abogada ha insistido en la relación que tenían Joseba y Jésica, una relación que él encuadra en simples "favores personales" entre los que destaca quedarse con las llaves de su casa o cuidar a su gato si viajaba. Dice sobre los partes de trabajo que él la ayudó y que Jésica en mensajes seguramente le habrá comentado que tenía carga de trabajo. "Estaría hasta la bandera", ha asegurado Joseba.

El abogado de Ábalos ha preguntado a Joseba García por el viaje a Valencia para darle el sobre con documentación al exministro. Joseba ha explicado que le llevó el sobre a su casa de Valencia y que desconocía el contenido del mismo. Venía el nombre de Ábalos en la solapa y estaba cerrado, añadiendo que la Guardia Civil le paró, registraron el vehículo y le pasaron a la parte trasera de un furgón grande, devolviéndole el sobre abierto.

"¿Está seguro que la Guardia Civil lo abrió?", le han preguntado, a lo que ha respondido: "Sí, sí, yo ese sobre nunca lo abrí". Con esto, la defensa de Ábalos intenta demostrar que investigaron a un aforado y violentaron el secreto de sus comunicaciones antes de que la investigación se dirigiera contra él.

El interrogatorio lo ha comenzado el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le ha preguntado por sus reuniones con Aldama. En ese momento, la abogada de Koldo ha protestado alegando que Joseba se trata de un "testigo asistido" porque todo lo que siga puede perjudicar en la causa en la que está imputado en la Audiencia Nacional. A partir de ese momento, su defensa ha anunciado que no contestaría a sus preguntas, algo que Joseba ha cumplido, repitiendo en varias ocasiones: "Por indicaciones de mi abogada, no voy a contestar a sus preguntas".

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