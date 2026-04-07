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Caso Koldo

La tensión del hijo de Ábalos a la salida del Supremo tras declarar: "Ridículo. No sé qué cara tendrías tú si estuvieras en Soto del Real"

El contexto A su salida del Tribunal Supremo, donde ha declarado como testigo en el caso Koldo, al hijo del exministro Ábalos le ha parecido "ridículo" que un periodista le dijera que a su padre "se le ha visto en el banquillo bastante desmejorado". "Lleva cuatro años en Soto del Real en la cárcel [lleva cuatro meses y medio], no sé que cara tendrías tú. Va a entrar 'morenito' y contento al juzgado", ha señalado.

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, atiende a los medios este martes en los alrededores del Tribunal Supremo
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Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, ha vivido un momento de tensión este martes con los periodistas a su salida del Tribunal Supremo, donde ha declarado como testigo en el caso Koldo.

"Así es imposible, chicos. Un agobio", les ha espetado Ábalos a los periodistas, quienes se han acercado al hijo del exministro para preguntarle sobre su declaración y el caso que involucra a su padre. "No sé nada, por favor", ha indicado a los medios de comunicación.

Al ser preguntado por si va a haber un cambio de estrategia, Ábalos ha apuntado que "no estoy en las estrategias de defensa". Al intentar caminar con los periodistas y los cámaras siguiéndole para preguntarle, el hijo de Ábalos ha insistido una y otra vez que "así no vamos a poder".

Así, cuando un periodista le ha dicho que "se le ha visto en el banquillo bastante desmejorado a su padre", Ábalos ha contestado tajante: "Lleva cuatro años en Soto del Real en la cárcel, no sé que cara tendrías tú".

"Yo le pregunto a usted", ha respondido el periodista, a lo que Ábalos ha añadido en tono irónico "va a entrar 'morenito' y contento al juzgado". "Un poco ridículo", ha señalado.

A preguntas de laSexta, sobre si ha podido hablar con su padre, Ábalos ha indicado que "hablo con él todos los días, voy a verlo siempre". "Le encuentro muy bien, muy fuerte, con ganas de defenderse", ha asegurado.

"Esto es peligroso, chicos, por favor", ha insistido Ábalos ante la insistencia de los periodistas por preguntarle. "Espero que sí, por favor, que me den carpetazo y me dejen recuperar mi vida", ha indicado.

De esta manera, le han preguntado si ha reconocido en el juicio que se ha expuesto en los medios para ayudar con su padre con el dinero. "Para ayudarme a mí y a mi familia y lo que puede ayudar mi padre, por supuesto. Lo que necesite", ha señalado Ábalos.

Acto seguido, el hijo del exministro ha asegurado a los periodistas que no va "a dar más declaraciones". "Me parece absurdo lo que estáis haciendo", ha espetado. Ante esto, el agitador ultra Bertrand Ndongo le ha respondido: "¿absurdo por qué? Le estamos haciendo preguntas". "No puedo avanzar. Os estoy contestando a todas las preguntas", ha añadido Ábalos, quien finalmente se ha ido dejando a los periodistas atrás.

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