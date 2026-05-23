Feijóo reivindica un "cambio del clima político": "No puede ser más repugnante, todo es corrupción y decadencia"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha expresado que hay que estar "muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero y salir a darle apoyo", en referencia a Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido un "cambio del clima político nacional", describiéndolo como "repugnante" debido a la corrupción y decadencia. Durante el XVII Congreso del PP de Baleares, criticó el apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por corrupción. Feijóo cuestionó la moralidad de quienes respaldan a Zapatero, sugiriendo que sus negocios no eran independientes, sino respaldados por el poder gubernamental. Además, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ofrecer "todo el apoyo" a Zapatero en esta situación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este sábado un "cambio del clima político nacional", ya que, ha dicho, a día de hoy "no puede ser más repugnante". "Faltan las palabras para calificar lo que estamos viendo. Todo es corrupción, todo es decadencia. Casi es imposible hablar de otra cosa", ha manifestado durante su intervención en el XVII Congreso del PP de Baleares.

Para el líder 'popular', el expresidente Rodríguez Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta". "Si los hacía era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España, ahí está la explicación", ha asegurado.

De esta forma, Alberto Núñez Feijóo ha declarado que "hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo". "'Todo el apoyo', dijo Sánchez", ha criticado.

"La corrupción del PSOE es peor que la mafia"

Además, Feijóo, que se ha preguntado si no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno, ha denunciado que nunca se había llegado a algo así. "Nunca antes habíamos visto semejante degradación institucional", ha declarado, al tiempo que ha afirmado que "la corrupción del PSOE es peor que la mafia, ya que la mafia, al menos, dejaba al margen a la familia, y el 'sanchismo' ni eso".

Así, ha insistido en que España necesita "salir urgentemente de esta decadencia, necesita limpieza, ejemplaridad, instituciones respetadas y necesita un gobierno que no se convierta cada semana en una nueva humillación nacional". "España necesita un cambio y lo necesita cuanto antes, y vamos a propiciar ese cambio desde todos los rincones, desde todos los ámbitos y, por supuesto, también desde aquí -en referencia a Baleares", ha defendido, a lo que ha apostillado que será un cambio "firme y profundo".

"Será la primera vez que en España se produzca un cambio tan grande, tan firme y tan profundo para que nunca más vuelva a suceder algo así, y lo haremos todos juntos, de izquierda a derecha, y lo haremos con contundencia, con democracia y con una mayoría abrumadora de españoles", ha aseverado.

En este punto, Feijóo ha apuntado que decencia es lo "mínimo" que se le puede pedir a un ciudadano al que se le paga el sueldo, y eso es lo que representa el Partido Popular, y ha lamentado que desde hace ya varios años, "la única agenda que hay en España, la única que tiene el Gobierno es la agenda de los tribunales".

Por otro lado, el líder 'popular' ha hablado de cinco grandes compromisos de su partido, el primero de ellos con los médicos. "El primer compromiso con los servicios públicos es no robar", ha subrayado el dirigente popular, quien se ha comprometido, y así se lo ha dicho por escrito al comité del huelga, a aumentar las plantillas y las plazas MIR, y a hacer una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades, "medir bien lo que se invierte en sanidad y financiar adecuadamente al Sistema Nacional de Salud".

Además, se ha comprometido con la financiación autonómica en general: "Mi modelo de financiación estará hecho a medida de las necesidades de los españoles, y hay tres cuestiones que deben reflejarse: la vivienda, los servicios públicos y la insularidad".

Asimismo, ha mencionado entre sus compromisos la "antiokupación", una adecuada legislación de costas y una política migratoria "razonable" frente al modelo "inhumano e insostenible" de Sánchez. Esta, ha dicho, tiene que proteger las fronteras, "luchar contra las mafias y respetar los valores, con un principio básico: 'Quien venga a aportar será bienvenido, pero quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido