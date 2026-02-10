Ocho de cada diez adolescentes aseguran haber sufrido acoso online, según un estudio

Los detalles El informe '(Des)protegidos online', de la ONG Plan Internacional, explica que ocho de cada diez jóvenes madrileños ha sido acosado a través de las redes sociales y un 51% ha recibido comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio.

Un 80% de los jóvenes de entre 12 y 24 años ha sufrido alguna vez acoso online, y un 84% ha recibido mensajes con intención de quedar o intimar, incluso tras haber manifestado rechazo reiterativamente o no responder. Así lo indica un estudio realizado por la ONG Plan Internacional, junto con el Ayuntamiento de Madrid que se ha presentado este martes en el Palacio de Cibeles coincidiendo con el Día de Internet.

Pero no solo se trata de simple acoso. También se ha disparado el racismo. De hecho, el 51% de los encuestados asegura haber recibido comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio, según ha detallado el director de Incidencia Política de Plan Internacional, David del Campo. Además, este informe '(Des)protegidos online' muestra que las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son las que se ven más expuestas al acoso digital, especialmente cuando es de carácter sexual.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuantificado en 300.000 los adolescentes que se encuentran en "una edad particularmente peligrosa para las situaciones de acoso, fundamentalmente a través de las redes sociales" en la capital. Por ello, ha reclamado "hacer un esfuerzo serio desde las administraciones, desde también los centros educativos y desde las familias para prevenir y, en todo caso, reparar si se producen lo antes posible este tipo de situaciones".

Almeida también ha sido preguntado por la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, a lo que ha evitado responder con contundencia, asegurando que "lo que no es solución es sustituir a los padres", porque "esto es un esfuerzo que tiene que ser conjunto". "Nunca hay que sustituir la voluntad de los padres", ha zanjado el alcalde de Madrid.

Una medida que sí ha apoyado en ese acto David del Campo, que ha asegurado que "es urgente aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital para impulsar medidas que ya llegan tarde".

