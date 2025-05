El PSOE tilda de "muy grave" la filtración de los mensajes de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos

Este domingo, el periódico 'El Mundo' ha revelado unas conversaciones de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos en 2020 y 2021, entonces su secretario de organización, para que pidiera unidad a los barones socialistas más críticos, como Javier Lambán o Emiliano García-Page. Unos mensajes que desde el Gobierno se asegura que es "muy grave" que se hayan filtrado, mientras que desde el Partido Popular señalan que muestran la verdadera cara del presidente del Gobierno.

En el PSOE, la diversidad de opiniones se ha mostrado claramente con las críticas de presidentes autonómicos como Lambán o Page. Pero hacer públicas sus opiniones podría dañar la imagen de unidad del Partido Socialista y en los mensajes desvelados este domingo, Sánchez pedía a Ábalos que actuara para evitarlo.

"No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea", le escribió Sánchez en agosto de 2020 a Ábalos. Ocurrió lo mismo cuando Guillermo Fernández Vara, líder socialista extremeño, escribió un duro tuit contra el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "Llámalo y dile que es impresentable", envió el líder del Ejecutivo a Ábalos.

También hubo mensaje cuando Page criticó públicamente los indultos a los líderes independentistas: "Convendría que tanto tú como Santos (Cerdán) le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones". Son mensajes que Pedro Sánchez envió a José Luis Ábalos entre 2020 y 2021. Conversaciones privadas cuya filtración espera el PSOE que se investigue.

"Es una campaña de fango y que habrá que investigar la filtración, que es inadmisible que filtren mensajes privados", ha asegurado Óscar López, ministro de Transformación digital, que ha calificado la filtración de "muy grave".

Para otros socialistas, como Enma López, las conversaciones no son relevantes. "Me parecen conversaciones internas de partido que tienen cero chicha y cero relevancia", explicaba este sábado en laSexta Xplica. Al fin y al cabo, no es raro que un secretario general intente buscar un mensaje de unidad entre todos sus líderes regionales.

Aunque para el PP, estos mensajes no son más que un retrato de Pedro Sánchez. "Autoritario, sin escrúpulos, con una sed de venganza brutal", dice Elías Bendodo, coordinador general 'popular'. Además, advierten, como en el caso de Noelia Núñez en laSexta Xplica este sábado, que "a lo mejor una de las partes quiere mandar a la otra parte un mensaje".