Abascal afea y rompe con Trump tras sus ataques a Meloni: "No se puede tratar a aliados como vasallos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, durante la CPAC de 2024

¿Qué ha dicho? "Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos", defiende Abascal, para quien "no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables".

Santiago Abascal, líder de Vox, ha criticado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques hacia la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Abascal advirtió que "no se puede tratar a los aliados como vasallos" y expresó que Trump se está equivocando al publicar una foto con Meloni acompañada del mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento". Las tensiones entre Trump y Meloni han aumentado desde la cumbre del G7, donde Trump afirmó que Meloni insistió en hacerse una foto con él. Abascal defendió a Meloni, calificándola como "una amiga y aliada" que merece respeto y apoyo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y ha advertido de que "no se puede tratar a los aliados como vasallos".

"Creo que el señor Trump se está equivocando", ha recalcado Abascal en una entrevista en Telecinco, en referencia a la publicación del mandatario estadounidense de una foto con Meloni con el mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento" antes de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara con la asistencia de ambos.

Las relaciones entre ambos se han ido deteriorando desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains (Francia) después de que Trump asegurara que en aquella ocasión la primera ministra "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

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El líder de Vox ha criticado esta actitud del presidente de EE.UU. y ha defendido a Meloni, "una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo".

"Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos", ha remarcado Abascal, para quien "no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables". Ha insistido en que los aliados deben saber respetarse cuando el otro tiene que defender intereses nacionales contrapuestos.

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