Gritos, continuas interrupciones y una Armengol molesta en la última sesión de control antes del verano

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso estuvo marcada por gritos e interrupciones. Durante el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la bancada del PP interrumpió repetidamente, obligando a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a intervenir. Armengol advirtió a los diputados populares sobre su comportamiento, recordándoles que "no se puede hacer una pregunta y no dejar que te respondan". También llamó al orden al diputado Rafael Hernando Fraile. La sesión fue especialmente tensa debido a las recientes declaraciones judiciales de Koldo y Ábalos, y la instrucción del juez Peinado. A la salida, varios miembros del Gobierno criticaron la actitud del PP, calificándola de "bochornosa" y "falta de decoro".

Gritos y continuas interrupciones. Así se podría resumir la última sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso. En el turno del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, los gritos de la bancada del PP han obligado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a poner orden.

"Señores diputados del grupo popular, por favor, cuando ha intervenido el señor Semper había un silencio escrupuloso en esta Cámara", les ha espetado. Así, ha continuado diciendo que "no puede ser hacer una pregunta y no dejar que te respondan". "Eso no es democracia, y así pierde sentido la sesión de control", ha añadido.

De esta manera, ante los continuos gritos de los diputados populares, Armengol ha asegurado tajante: "Si no quiere oír al Gobierno, no les haga preguntas. Si no es imposible, imposible".

Ha sido en ese momento cuando Armengol se ha dirigido directamente al diputado 'popular' Rafael Hernando Fraile, a quien le ha llamado al orden por segunda vez. "Señor Hernando, le llamo al orden por segunda vez, y a la tercera tiene que salir del hemiciclo". "¿Vamos a seguir así?", se ha preguntado Armengol, quien se ha mostrado visiblemente molesta por el comportamiento del PP en la última sesión de control antes de verano.

Pero no ha sido el único momento en el que Armengol ha tenido que poner orden. Los 'populares' han acudido este miércoles con ganas de atacar al Gobierno tras la declaración de Koldo y Ábalos ante el juez y tras la peculiar instrucción del juez Peinado de la causa Begoña Gómez donde pide imputar a Bolaños.

Minutos antes de que Armengol les haya espetado a los del PP que "no se puede hacer una pregunta y no dejar que te respondan", los gritos de la bancada 'popular' han provocado durante unos instantes la interrupción de la sesión de control por parte de la presidenta del Congreso, que ha lamentado la "falta de respeto" a la propia Cámara y a la ciudadanía.

La tensión ha continuado después, cuando el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha aprovechado su turno de pregunta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para volver a arremeter contra Díaz y para cargar además contra la actitud de Armengol. "Presidenta, limítese a cumplir el reglamento (del Congreso) y nos iría a todos muchísimo mejor", le ha dicho.

A continuación, el diputado de IU Enrique Santiago, integrado en el grupo Sumar, ha criticado desde su escaño al PP y Armengol ha vuelto a detener el tiempo y a reprender nuevamente a los parlamentarios por su comportamiento.

A la salida del pleno, Díaz ha criticado en declaraciones a los medios el "bochorno" y la "falta de decoro" del PP, que asegura que lleva tiempo instalado en la "ética del golpismo". También ha hablado de "espectáculo bochornoso" el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, que en otras declaraciones a los medios ha criticado al PP por "buscar el poder a toda costa montando numeritos de este tipo".