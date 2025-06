El juez Peinado y su peculiar instrucción de la causa de Begoña Gómez: de regañar a Bolaños a sus excéntricas exigencias

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este martes la imputación de Félix Bolaños por la contratación de la secretaria de la esposa de Pedro Sánchez al apreciar indicios de malversación y falso testimonio contra él. En su auto, el magistrado da por muerta a su principal investigada, Begoña Gómez, en un evidente lapsus cuando afirma que Bolaños y la asistente de la esposa del presidente se vieron -dice- "en el tanatorio por la muerte de la señora Gómez".

Esta afirmación llama tanto la atención como el adjetivo que usa para calificar la declaración del ministro en abril, cuando asegura que la actitud de Bolaños fue "totalmente proterva" en su declaración, término que, según la RAE, significa que el ministro estaba obstinado en la maldad.

"Su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad", escribe en su auto. Se trata de una apreciación subjetiva sobre una declaración que, si alguien tensó, fue el propio juez. "No le pregunto por su parecer. No me interrumpa por favor. Es una forma de contestar con evasivas", dijo Peinado a Bolaños, a quien llegó incluso a regañar: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa".

Ese interrogatorio tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa tras varias exigencias del juez algo excéntricas, como cuando pidió una tarima para situarse por encima y hacer cambiar toda la distribución de la sala. En una instrucción corregida una y otra vez por instancias judiciales superiores, Peinado tuvo que dejar de investigar la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa por orden de la Audiencia de Madrid que no apreció ningún indicio.

La Audiencia también desimputó al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, o al responsable del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, al considerar que no había fundamento para investigarlos, y anuló los registros al empresario Juan Carlos Barrabés considerando que se vulneró su intimidad de manera injustificada.