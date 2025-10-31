El vídeo de uno de los ministros más ultras de Netanyahu en el que humilla y pide la pena de muerte para los presos palestinos

Los detalles En el documento, Ben Gvir aparece orgulloso de tener bocabajo y maniatados a los prisioneros palestinos, que están bajo una bandera de Israel.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel y miembro del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, es conocido por sus declaraciones extremistas. En un reciente vídeo, amenaza con ejecutar a prisioneros palestinos, quienes aparecen atados y en el suelo, acusándolos de participar en los ataques del 7 de octubre. Ben Gvir ha protagonizado otras escenas similares, como en agosto, cuando amenazó al líder palestino Marwan Barghouti. Además, ha presumido de las duras condiciones de los detenidos gazatíes en prisiones israelíes y ha instado a Netanyahu a atacar Gaza con fuerza, calificando a la milicia gazatí de "organización terrorista nazi". Sus acciones en la Explanada de las Mezquitas han generado indignación en la comunidad musulmana.

Itamar Ben Gvir es uno de los miembros más radicales de todo el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, famoso por sus declaraciones ultra, ha protagonizado un vídeo en el que amenaza con ejecutar a varios prisioneros palestinos que están con las manos atadas a la espalda y tirados por el suelo.

Él, de pie. Jactándose de la escena y orgulloso de las horribles condiciones que tienen los presos palestinos para los que, incluso, pide la pena de muerte.

Ben Gvir asegura en el vídeo que los prisioneros que aparecen bocabajo y maniatados, con una bandera de Israel sobre ellos, participaron en los ataques del 7 de octubre.

No es la primera vez que Ben Gvir aparece en un vídeo de este estilo. Tal y como informa la agencia Wafa, en agosto el ministro de Seguridad Nacional amenazó al líder palestino Marwan Barghouti, que se encontraba detenido.

Además, el 23 de octubre Ben Gvir apareció frente a una pequeña celda de una prisión presumiendo de cómo los detenidos gazatíes se habían quedado sin los derechos más básicos en los centros de detención de Israel.

Fue él también quien, en la jornada de los supuestos ataques de Hamás en Rafah, exigió a Netanyahu que Israel volviese a atacar Gaza "a plena potencia" y tildó a la milicia gazatí de "organización terrorista nazi".

"Exhorto al primer ministro israelí a que ordene a las FDI que reanude por completo los combates en la Franja", dijo en su día poniendo el foco "en la falsa creencia de que Hamás cambiase su actitud".

Ben Gvir ha realizado además diversos comentarios e incursiones en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén que han enfurecido a la comunidad musulmana.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.