El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes que el Gobierno ha enviado "una nota verbal" al Gobierno de Israel, "en la cual rechaza cualquier cortapisa al funcionamiento normal del Consulado general de España en Jerusalén". Asimismo, ha señalado que han pedido que se "revierta" esta decisión que anunció el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, como respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte de nuestro país.

Katz ordenó el pasado lunes al Consulado de España dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos "residentes bajo la Autoridad Palestina". "Tiene un estatuto que está garantizado por el derecho internacional y por la Convención de Viena", ha defendido el ministro en una entrevista en Onda Cero. Albares ha asegurado que "este estatuto no se puede cambiar unilateralmente por parte de Israel: "Lo hemos rechazado de plano y hemos pedido que se revierta".

Esta, según el titular de Exteriores, es la primera parte de la respuesta a Israel que prepara España. El siguiente paso se está coordinado con Irlanda y Noruega, dos países que reconocieron de la mano de España el Estado de Palestina el pasado 28 de mayo. "Ayer estuve hablando con mis colegas noruegos e irlandeses. Con el noruego, que también es miembro de la OTAN, he podido discutir en Praga el comunicado conjunto que vamos a hacer con respecto a todas esas falsedades y calumnias que se han estado diciendo a nuestros tres gobiernos durante estos días", ha informado el ministro.

Preguntado si está planteado la disolución de Hamás, el ministro ha sostenido que en la reunión con ministros exteriores de los países árabes y el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (APN) está clara cuál es la posición del Gobierno de España, que ya ha insistido varias veces en su condena al movimiento islamista. "Nuestro socio para la paz es la APN. Nos posicionamos claramente a favor de la solución de los dos Estados. El reconocimiento del Estado Palestina, que es de justicia, también es la mejor garantía de seguridad para el Estado de Israel", ha subrayado.

Además, ha añadido que "la paz definitiva solo llegará cuando un Estado palestino coexista en paz" con el israelí. "Hamás no es un socio para la paz y Hamás es una organización terrorista que no puede ser un socio de la ecuación", ha reiterado el ministro, y ha agregado que el movimiento islamista "no representa a la sociedad palestina".

En cuanto a si hay genocidio o no en Gaza, Albares ha asegurado que esto "lo tiene que definir el Tribunal Internacional Penal (TPI)", que "en estos momentos es sobre lo que está versando la denuncia sudafricana". "Nosotros apoyamos al TPI en su trabajo y en las decisiones que tome. Por eso, exigimos a Israel que cumpla con ellas porque son obligatorias también para ellos. De no hacerlo, la Unión Europea debe de tomar todas las medidas necesarias para que se aplique", ha sentenciado el ministro.