A pesar de que España, Irlanda y Noruega hayan reconocido el estado palestino, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu solo tiene ojos para España y está siendo mucho más duro con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El inicio de las hostilidades comenzó vía redes sociales contra los tres países en unos vídeos que compartió Israel apuntando a Noruega, Irlanda y España tras su decisión de reconocer el estado de Palestina. Pero tras estas publicaciones, Israel se ha centrado en condenar la posición de España en el conflicto israelí palestino.

Sin ir más lejos, el objetivo del ministro de Exteriores, Israel Katz, es señalar al Gobierno de España. En su cuenta de X ha compartido en numerosas ocasiones críticas contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de apuntar a otros ministros de la coalición.

Todos estos mensajes del ministro de Exteriores tienen una finalidad, la de dividir. Así lo ha asegurado este miércoles en Al Rojo Vivo el periodista de 'El Independiente', Francisco Carrión, que ha comentado que "la estrategia de Exteriores israelí está clara, están intentando pescar en río revuelto".

En hasta tres de los tweets del ministro de Exteriores israelí, en los que arremete contra España y su gobierno, acaba mencionado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así, Katz toma partido, como también lo hace el ministro de la diáspora israelí, Amichai Chikli, que dedica varias publicaciones a favor del líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A ellos no les equiparan con Hamás como hacen con los ministros del Gobierno de coalición, algo que para el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares "es ridículo". "Condenamos los ataques terroristas y a las organizaciones terroristas como Hamás. No vamos a seguirles en estas provocaciones", ha añadido Albares en una entrevista en 'France 24'. Unas provocaciones de los de Netanyahu que no parece que vayan a detenerse contra España, aunque el trato a Noruega e Irlanda no sea el mismo.