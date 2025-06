El Gobierno quiere evitar el choque con Trump tras su crítica al gasto en defensa de España

El contexto Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta trasladan que no quieren ofender a ningún país participante en la cumbre de La Haya, pero defienden que España es un país soberano para tomar su propia hoja de ruta y que dependerá de Trump salvar o no la reunión de la OTAN.

En las horas previas a la cumbre de la OTAN en La Haya, Donald Trump ha criticado a España, calificándola como un "problema" por su resistencia a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, objetivo que España no planea alcanzar. Desde el Air Force One, Trump expresó su descontento, mientras que el Gobierno español, aunque busca evitar un enfrentamiento, defiende su soberanía. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha respaldado a Trump, sugiriendo que España debería gastar un 3,5% del PIB. Pedro Sánchez, sin embargo, ha reafirmado que España destinará solo un 2,1% al gasto en defensa, priorizando el Estado del bienestar.

La ofensiva de Donald Trump contra el Gobierno de España marca las horas previas a la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya (Países Bajos). El presidente de Estados Unidos no ha dudado en llamar a nuestro país "un problema" de cara a esta cumbre, en la que se acordará aumentar el objetivo de gasto militar al 5% del PIB de los países, un objetivo del que parece que España se alejará por ahora.

"España no está de acuerdo, lo que me parece muy injusto para los demás", ha trasladado Trump desde el interior del Air Force One en su camino a La Haya. El Gobierno, que celebraba esa "flexibilidad" que habían logrado por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ahora se ven inmersos en esta tormenta que provoca el presidente estadounidense.

Moncloa quiere evitar el choque

Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta confiesan que no quieren tener un enfrentamiento con Trump ni con el Gobierno de Estados Unidos. Su intención -dicen- no es ofender a nadie, pero defienden a su vez que España es un país soberano. No obstante, Moncloa es consciente de que la negativa a llegar al 5% del gasto en defensa es una decisión arriesgada, pero está tomada y EEUU y la OTAN lo saben desde hace tiempo.

Esas mismas fuentes aseguran que "el acuerdo está cerrado con Rutte y firmado en una carta que incluye una interpretación muy clara". "Dependerá de Trump salvar o no esta cumbre", afirma el Ejecutivo tras las últimas palabras del presidente estadounidense.

Es la primera respuesta del Gobierno a ese nuevo ataque de Trump a España, que ya había criticado que nuestro país "pagase muy poco" como miembro de la OTAN. "La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre lo ha hecho. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto", lamentaba hace menos de una semana.

Por su parte, Rutte, que no ha dudado a la hora de elogiar de forma ferviente a Trump en un mensaje privado que el propio Trump ha compartido, considera que España "tendrá que gastar un 3,5%" de su PIB para lograr el objetivo de gasto de la OTAN. "España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo", aseguraba Rutte en la previa de la cumbre, alineándose con la postura firme de Trump.

Pedro Sánchez fue claro al asegurar que España gastaría un 2,1% del PIB en defensa, "ni más, ni menos", ya que ese significativo aumento del gasto en defensa sería "incompatible" con el Estado del bienestar. En una carta remitida a Sánchez, Rutte confirmaba que la OTAN "a España la flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana para alcanzar el Objetivo de Capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB", así como para "presentar sus propios planes anuales".