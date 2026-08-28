El Gobierno pide al PP "no avivar la llama" tras los ataques ultras a migrantes en Ceuta y le exige una condena "contundente"

Los detalles Hasta ahora, los 'populares' habían justificado el incrementeo de la tensión ante la inacción del Gobierno. Hoy, Javier Celaya ha asegurado ha querido "llamar a la calma" a los ceutíes.

El Gobierno ha instado al Partido Popular a colaborar para frenar la violencia xenófoba en Ceuta, tras el aumento de agresiones hacia migrantes desde el 30 de julio, especialmente en la playa del Trampolín. El Ejecutivo culpa a Vox por incitar a la violencia y pide al PP una condena contundente. Hasta ahora, el PP había justificado la situación por la inacción del Gobierno, pero tras la comparecencia del ministro Grande-Marlaska, Javier Celaya llamó a la calma. El PSOE considera que estas rectificaciones son insuficientes, especialmente tras la visita de José María Aznar a Ceuta.

Colaborar para frenar la violencia. Es lo que el Gobierno está pidiendo al Partido Popular en las últimas horas después del incremento de la tensión en Ceuta, que se ha plasmado en decenas de agresiones xenófobas hacia lo migrantes que, desde el pasado 30 de julio, están en la ciudad autónoma. Escenas que se han repetido, sobre todo, en la playa del Trampolín.

Escenas de las que, en buena medida, el Ejecutivo culpa a Vox por su llamamiento a "cazar" migrantes. Por ello, Ángel Víctor Torres aseguró este jueves que "el PP debe ser contundente" frente a esta espiral violenta y "no avivar la llama y condenar con la boca pequeña".

Hasta ahora, los 'populares' habían justificado esta situación ante la inacción del Gobierno. "Tenemos que ser conscientes de la alta presión a la que están sometidos (los ceutíes) por la inacción de este Gobierno", dijo Cuca Gamarra, Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular.

Algo similar defendió este jueves, durante la comparecencia de Ángel Víctor Torres, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que afirmó que "mucha gente desesperada quiere poner orden porque el Gobierno no lo pone". "¿Está justificando que se pegue a ciudadanos y que se quemen casetas?", le preguntó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este viernes, el PP ha suavizado el tono. En la comparecencia del ministro Grande-Marlaska, Javier Celaya ha asegurado ha querido "llamar a la calma" a los ceutíes. "Quien piense que con la violencia o acosando a periodistas se resuelve, se equivoca", ha dicho.

En el PSOE insisten en que estas rectificaciones, aunque son un paso, son insuficientes para frenar un ambiente que, sostienen, se ha caldeado, especialmente, con la visita del expresidente José María Aznar a Ceuta.

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