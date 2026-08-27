La violencia escala en Ceuta y Ángel denuncia una agresión por parte de sus propios vecinos: "No entiendo que nos enfrentemos"

Ángel Castañeda fue con su familia a una manifestación pacífica contra el real decreto del Gobierno para Ceuta y allí un grupo de encapuchados, que participaban en la protesta, se ensañó con ellos.

La tensión en Ceuta ha derivado en violencia entre vecinos, como el caso de Ángel Castañeda y su familia, agredidos durante una manifestación contra un decreto del Gobierno. Aunque la protesta debía ser pacífica, Ángel relató en Más Vale Tarde que algunos manifestantes portaban porras y barras de hierro, y comenzaron a volcar contenedores. La madre de Ángel fue amenazada por encapuchados, y él intervino, recibiendo un puñetazo y siendo estrangulado. Su padre también fue golpeado. Ángel critica la falta de acción policial y advierte que la situación en Ceuta empeorará, sintiéndose desamparados y acusando al Gobierno de inacción.

La tensión ha estallado en Ceuta y también se está materializando en violencia entre los propios vecinos. Un ejemplo son Ángel Castañeda y su familia, que fueron agredidos por otros ceutíes durante la manifestación contra el real decreto del Gobierno.

La protesta iba a ser pacífica, pero Ángel ha explicado en Más Vale Tarde que vio a bastantes personas con "porras, barras de hierro y varas de madera", que claramente querían algo más que manifestarse pacíficamente. Según ha explicado, la protesta transcurría con normalidad hasta que algunos de los participantes empezaron a cortar las calles utilizando los propios bidones de basura.

"Cuando llegamos a la Avenida de África empezaron a volcar los contenedores llenos sobre los propios manifestantes. Llegó un momento en el que, menos mal que yo estaba al lado de mi madre, porque conforme estaba cayendo tuve que agarrarla; si no, la aplastaba", ha relatado.

Su madre recriminó a los radicales, que iban encapuchados, su comportamiento. Entonces, se encararon con ella y comenzaron a insultarla y amenazarla. "Decían que le iban a romper la mandíbula. Yo pensé: 'O me meto y me llevo el puñetazo, o a ella la matan'", recuerda Ángel.

Cuando la apartó, recibió un puñetazo. Cuenta que "luego me agarraron del cuello, me ahorcaron y me rompieron una cadena de oro que llevaba".

Su padre intercedió y también se llevó un golpe. "El grupito de encapuchados agarró a los dos agresores y se los llevó al grito de: 'Vámonos, vámonos, que esto no salga en la tele, que hay cámaras'", asegura Ángel.

Una ciudad "desamparada"

El ceutí critica la falta de asistencia de algunos policías que se encontraban en la zona, a pesar de que su padre estaba sangrando. "Nos pidieron una descripción durante diez segundos y nos dejaron allí solos. No nos pidieron ni datos de contacto ni nada", critica.

Ángel y su familia ya han interpuesto una denuncia y dice que sabe quiénes les pegaron. No obstante, advierte que la situación va a ir a peor en la ciudad autónoma porque "estamos desamparados", y acusa al Gobierno de inacción.

"Esto no va de partidos políticos, va de un pueblo que siente que está siendo invadido y que solo nos tenemos los unos a los otros. Enfrentarnos entre nosotros no lo entiende nadie", lamenta.

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