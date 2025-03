El Gobierno de Mazón no se planteó lanzar una alerta por el desbordamiento del barranco del Poyo a pesar de los avisos al 112

Un informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat valenciana arroja más detalles de lo que ocurrió durante la jornada del 29 de octubre de 2024 en la que más de 200 personas fallecieron a causa de la devastadora DANA que asoló la región.

laSexta ha tenido acceso al documento que el Gobierno de Mazón ha remitido a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en el que se asegura que valoraron mandar un mensaje de alerta ES-Alert únicamente para la presa de Forata, no para el desbordamiento del barranco del Poyo y otras ramblas.

"El contenido del mensaje ES-Alert, a juicio de los técnicos presentes en el CECOPI, debía ser redactado de forma que no provocara un efecto contrario al pretendido que podría agravar la situación que incluso en el caso de la posible rotura de la Presa hubiera provocado unas consecuencias todavía mayores", argumentan en el informe.

Dentro de ese informe, también se explica que la reunión se llevó a cabo de forma simultánea tanto presencial como telemáticamente, excepto por un "momento concreto" en el que "se produjo fue un periodo de trabajo exclusivamente presencial".

"En el CECOPI no se levantan actas ni se graban sus sesiones"

El CECOPI envió un informe a las 18:10 un fax a los municipios afectados por el riesgo de inundación ante el posible desbordamiento de la presa de Forata, pero de nuevo, no se hizo alusión a la situación del barranco del Poyo, que fue el desencadenante mayor de la tragedia, provocando inundaciones en Paiporta, Chiva o Catarroja.

El informe también deja claro que, al no ser el CECOPI un órgano colegiado a los efectos de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, "no se dispone de a figura de Secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones". Es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto.

La realidad de esa jornada: 16.000 llamadas al 112 antes de lanzarse la alerta

La reunión del CECOPI se llevó a cabo a escasos metros del 112, que recibió 16.000 llamadas antes de lanzar la alerta ES-Alert ese fatídico 29 de octubre. Es más, de 7:00 a 8:00 horas, ya se habían dado 569 llamadas al 112. Entre el inicio de la reunión del CECOPI hasta que se envió la alerta, llegaron 5.000 llamadas.

Son los números que evidencian la inacción del Gobierno de Mazón en la gestión de la DANA, un Mazón que ha repetido en más de una ocasión el "apagón informativo eterno" que asegura que sufrió ese día.