Mazón, frente a la hemeroteca: las llamadas de auxilio que demuestran que mintió hablando de apagón informativo

Carlos Mazón ha repetido en más de una ocasión el "apagón informativo eterno" que asegura que sufrió el 29 de octubre de 2024, día de la devastadora DANA que asoló la Comunidad Valenciana, una falsedad que desmienten los documentos que la propia Generalitat que preside ha mandado a la jueza.

Tanto Mazón como el CECOPI sabían que, a las 17:00 horas, en Chiva llegaba el agua al nivel de los tejados. "Fuerte riada, agua por el nivel del tejado de la vivienda", recoge una de las llamadas que recibió el 112 ese día. Esa es la localidad donde empieza el barranco del Poyo.

Las 16.000 llamadas que recibió el 112 hasta las 20:28, hora a la que se envió la alerta, da cuenta de la inmovilidad de la Generalitat. A las 7:00 horas había 569 llamadas al 112, personas desesperadas. Antes del CECOPI, a las 15:00 horas, la situación ya era crítica. Durante las horas clave, entre el inicio hasta la alerta, se recibieron 5.000 llamadas.

"La responsabilidad ya no está en el señor Mazón, está en el señor Feijóo", ha criticado el ministro Ángel Víctor Torres. Por su parte, Diana Morant ha señalado la "gran mentira" de Mazón: "Se recibieron más de 19.000 llamadas de auxilio (en la jornada del 29 de octubre). Mazón ha estado repitiendo una y otra vez que no tenía suficiente información y ha dado a entender que otros la teníamos. Es al revés, ellos tenían una información que solo han revelado a una jueza y por obligación. Eso destapa la gran mentira de Mazón y del Consell. Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada por impedir las muertes".

Avisos que, por el funcionamiento del 112, era imposible que no se trasladasen al Govern de Mazón, concretamente a los servicios competentes que forman parte del CECOPI, esos servicios (Bomberos, Guardia Civil...) forman parte del CECOPI. Esa reunión se estaba produciendo a escasos metros del 112, dentro del mismo edificio.