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En una entrevista

Robles responde a Trump y su crítica a la contribución de España a la OTAN: "Somos un aliado fiable, responsable y serio"

¿Qué ha dicho? En una entrevista para 'El País', la ministra de Defensa ha aseverado que España "puede ir con la cabeza bien alta" a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara porque nuestro país cumple con sus obligaciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles La ministra de Defensa, Margarita RoblesAgencia EFE
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Donald Trump ha vuelto a atacar a España esta semana, cargando contra su escasa colaboración, a sus ojos, que realiza en la OTAN. Pero el Gobierno rechaza esa afirmación porque, en palabras de Margarita Robles, nuestro país "es un aliado fiable" que cumple con sus obligaciones con la Alianza Atlántica.

Una defensa de la colaboración de España en la OTAN que hace precisamente a solo dos días de la cumbre que la Alianza Atlántica celebra en Ankara. Así lo ha aseverado la ministra de Defensa en una entrevista con 'El País', donde ha recalcado que "todos los países de la Alianza Atlántica" saben que la afirmación del presidente estadounidense sobre España no es cierta: "España es un aliado fiable, responsable, serio. En este momento, tenemos casi 3.000 hombres y mujeres en misiones. Saben que, si a España se le pide participar en cualquier misión, estamos siempre dispuestos".

Porque Robles ha destacado que el Gobierno ha hecho "el mayor esfuerzo" para incrementar el gasto en defensa hasta el punto de cumplir los objetivos asignados a nuestro país. Ahora bien, la ministra considera que el enfado del presidente estadounidense no solo es con España, sino con Europa entera: "Lo que hay es un enfado con Europa. Nosotros podemos ir (a la cumbre de la OTAN en Ankara) con la cabeza bien alta. Los mandos militares de la OTAN saben que España cumple".

"Decimos que vamos a cumplir con nuestros objetivos de capacidades y con todo lo que la Alianza nos demande. Lo que no podemos es hacer como otros y pensar 'bueno, decimos que sí y luego no lo cumplimos'. Por honestidad, por compromiso con la Alianza y por responsabilidad con los españoles", ha añadido al ser preguntada sobre otros países que, a priori, no llegarán a esa demanda del 5% pero no lo manifiestan de la manera que lo hace España.

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