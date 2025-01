El Gobierno insiste en la continuidad de la legislatura a pesar del nuevo revés parlamentario: "Nadie dijo que fuera fácil"

A pesar del revés sufrido en la votación fallida del decreto ómnibus, el Gobierno insiste en continuar hasta el final de la legislatura y no contemplan el escenario de un adelanto electoral. Así lo ha expresado este jueves fuentes de Moncloa a laSexta, un día después del portazo de PP y Junts a votar a favor del decreto que aunaba la subida de las pensiones y la prórroga de las ayudas al transporte, entre otras. La idea del Gobierno, que recibió este revés con un monumental enfado, es ir recuperando las medidas en los próximos Consejos de Ministros.

Desde el Gobierno aseguran que la fragmentación parlamentaria es la misma que había hace un año, e insisten en que con Junts no hay un acuerdo de investidura como sí lo hay con Sumar. "Nadie dijo que fuera fácil", señalan, ante una aritmética parlamentaria muy complicada y unas tensiones con Junts aparentemente no resueltas.

Los independentistas han criticado la "demagogia del Gobierno" y han exigido que plantee el decreto de pensiones y ayudas por separado tras el rechazo al ómnibus: "Si no lo hace el PSOE, lo haremos nosotros", ha dicho el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a quién no ha dudado de acusar de "desgaste político".

En concreto, Turull amenaza que si el Consejo de Ministros no saca una norma con estos dos aspectos, serán ellos quienes presenten una propuesta en la Cámara Baja para la revalorización de las pensiones y los transportes. Un extremo sobre el que, el secretario general de los de Carles Puigdemont asegura que en el Ejecutivo "estaban avisados".

En la misma línea ha dicho Carles Puigdemont, quien ha publicado un vídeo Waterloo acusando al PSOE de "mentir" y "jugar con los pensionistas y con las ayudas al transporte público": "Hace horas que el Gobierno español ya hubiera podido aprobar el aumento de las pensiones y descuentos en el transporte, tal y como los hemos reclamado, pero parece primar más el interés de partido que el bienestar de la ciudadanía. Todos los días que esperen es un día perdido. Y tendrán que dar explicaciones de las razones por las que no quieren aprobarlo", ha dicho Puigdemont en su vídeo, publicado en su cuenta de Instagram.

Tampoco ha gustado en Génova las acusaciones del Ejecutivo por su voto en contra: su secretario económico, Juan Bravo ha acusado a los de Pedro Sánchez de volver "a mentir", pues considera que son "ellos los que ponen en riesgo la subida de las pensiones mezclándolo con otras cosas". Por ello, en un vídeo publicado en su perfil de X ofrece "dos opciones" a Sánchez "para arreglar este desastre". Ambas, con o sin sorpresa, coinciden con las planteadas por Junts per Catalunya.