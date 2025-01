Junts exige al Gobierno un decreto de pensiones y ayudas por separado tras el rechazo al 'omnibus': "Si no lo hace el PSOE, lo haremos nosotros"

"No somos la muleta de nadie"

Tras la nueva derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso este miércoles, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, tiene claras sus exigencias al Ejecutivo a quién no ha dudado de acusar de poner por "delante la demagogia y el desgaste político". Unas palabras provocadas por la respuesta del Ejecutivo ante el rechazo de sus iniciativas en las que se incluían medidas como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público, que los neoconvergentes exigen que vayan por separado: "Si no lo hace el PSOE, lo haremos nosotros".

En concreto, Turull amenaza que si el Consejo de Ministros no saca una norma con estos dos aspectos, serán ellos quien presenten una propuesta en la Cámara Baja para la revalorización de las pensiones y los transportes. Un extremo sobre el que, el secretario general de los de Carles Puigdemont asegura que en el Ejecutivo "estaban avisados".

Sobre todo, por el hecho de que "han puesto más medidas en el ómnibus que el del año pasado no tenía", lamenta Turull, al tiempo que ha acusado de engaño y chantaje al Gobierno: "Si te engañan dos veces es que eres un iluso y te toman pelo". Precisamente, por eso asegura que los suyos "no" son "muleta de nadie", a pesar de que en el Ejecutivo se pensaban que iban "de farol".

En esa línea, Turull ha afeado que "no puede venir con chantaje un partido que no tiene mayoría" en el hemiciclo ni que tampoco "ha ganado las elecciones". Asimismo, indica que tampoco "pueden jugar con temas delicados como el descuento transporte público o las pensiones", asuntos que asegura no son "sus prioridades", puesto que los "mezclan" con otras cuestiones. De hecho, defiende que desde su grupo hablan "con el sector implicado" cada una de las normativas que les afectan.

En vista a lo sucedido esta semana, pero también a los últimos meses es candente que las relaciones entre socialistas y neoconvergentes no pasan por su mejor momento. Cuestión que también ha abordado Turull recordando que las "relaciones sectoriales" están "suspendidas" debido al 'no' compromiso del Gobierno en otras materias como la cesión completa de las competencias en migración a Cataluña o que el catalán en Europa.

O el acuerdo o el ministro

Asuntos a los que el Pedro Sánchez se comprometió con Puigdemont para ser investido presidente, y que Turull critica que "hay ministros no son conscientes". De hecho, se muestra contundente entorno al compromiso alcanzado con Sánchez para ceder las competencias totales a Cataluña en materia de migración. Preguntado por ello este jueves en una entrevista televisada, Turull ha criticado que "no sirve que Grande-Marlaska ponga problemas" y si lo hace "pues que lo cese". Es por ello que dice que el PSOE tiene que escoger "o el acuerdo o el ministro".