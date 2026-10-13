El Gobierno informó al rey de la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta en julio

El rey Felipe VI saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el besamanos celebrado en el Palacio Real durante la recepción de la Fiesta Nacional, este lunes, en Madrid.

Los detalles Según han indicado fuentes de Zarzuela, el monarca fue informado por el Gobierno de estos sucesos pero no han precisado en qué momento se produjo esa notificación ni quién fue la persona que lo comunicó.

El Rey Felipe VI fue informado por el Gobierno sobre la entrada de buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con una entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Según fuentes de Zarzuela, no se ha especificado cuándo ni por quién fue notificado el monarca. Estos eventos salieron a la luz durante la primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la incursión de buques marroquíes y destacó la cooperación entre las Armadas de ambos países para resolver la situación, subrayando que se trató de un "hecho puntual" entre vecinos.

El rey Felipe VI estaba al tanto de la entrada de buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, los mismos días en que se produjo la entrada masiva de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma desde Marruecos, según ha adelantado 'Europa Press' y ha podido confirmar laSexta.

Según han indicado fuentes de Zarzuela, el monarca fue informado por el Gobierno de estos sucesos. Eso sí, no han precisado en qué momento se produjo esa notificación ni quién fue la persona que lo comunicó. Estos sucesos han salido a la luz, precisamente, en la primera visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este lunes en conversación con los periodistas durante la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real por el 12 de octubre que se había producido una incursión de buques marroquíes, tal y como había desvelado 'El País', que precisó que la Armada tuvo que desplegar también buques para disuadir a Rabat.

Sánchez no quiso vincular directamente la incursión de barcos de la Marina marroquí en aguas de Ceuta sin previo aviso mientras más de 80.000 migrantes entraban a nado y por la frontera del Tarajal en la ciudad autónoma.

En este sentido, puso en valor que la situación se resolvió gracias a una interlocución "muy fluida" entre las Armadas de los dos países y afortunadamente no se ha producido de nuevo algo similar. Entre dos países vecinos, agregó, se producen este tipo de "hechos puntuales".

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