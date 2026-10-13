Moncloa ocultó que la marina marroquí entro en aguas de Ceuta y defiende que ocurre de manera "puntual"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre

El contexto En los días en los que se produjo la entada masiva de migrantes en Ceuta, un buque y varias patrulleras marroquíes invadieron aguas españolas cerca de la ciudad autónoma.

A finales de julio, durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la marina marroquí invadió aguas españolas cerca de la ciudad autónoma, un hecho que Moncloa ocultó inicialmente. 75 días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó lo sucedido durante la recepción oficial del 12 de octubre. Aunque admitió los hechos, intentó restarles importancia, asegurando que no fue un ataque militar y que estos incidentes ocurren ocasionalmente entre países vecinos. Moncloa subrayó que no se trató de un incidente grave, y no fue abordado en el Consejo de Seguridad Nacional. Sánchez destacó la cooperación fluida entre España y Marruecos, señalando que desde entonces no ha habido incidentes similares.

Moncloa ocultó que la marina marroquí entro en aguas de Ceuta. Según adelantó este martes 'El País', a finales de julio, en los días en los que se produjo la entada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta, un buque y varias patrulleras marroquíes invadieron aguas españolas cerca de la ciudad autónoma.

75 días después de esos momentos de tensión, en los que España tuvo que intervenir con varias fragatas para expulsar a los navíos marroquíes, Moncloa reconoce lo sucedido.

Es más, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en los corrillos en la recepción oficial en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, lo confirmó. Eso sí, a preguntas de los periodistas, Sánchez se mostró incómodo. Reconoció todos los hechos, pero también intentó restarles importancia.

En Moncloa insisten que no fue un ataque militar y que estas cosas ocurren de manera puntual. Además, aseguran que los marroquíes solo llegaron a aguas de Ceuta porque querían ver lo que estaba sucediendo en el espigón y que en ningún momento fue una acción coordinada con la entrada de los migrantes a Ceuta.

De esta manera, en Moncloa hacen hincapié en que no fue nada grave, hasta tal punto de que este incidente no se trató en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional.

Por su parte, Sánchez quiso restarle importancia y dijo que "entre dos países vecinos este tipo de hechos puntuales suceden" y que se resolvió con conversaciones al más alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

El presidente del Gobierno resaltó, además, que Marruecos y España "somo vecinos geográficos" y que "fueron días muy intensos". "La interlocución fue muy fluida y desde ese hecho no ha vuelto a suceder nada parecido", dijo.

Pero lo cierto es que hay pocos precedentes y que esa entrada en aguas españolas fue intencionada, repetida y en paralelo a la entrada masiva de miles de personas en Ceuta. Sánchez no ha querido vincular esas dos situaciones, pero sí ha dicho que es un hecho objetivo que se produjeron en paralelo.

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