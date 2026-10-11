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Crisis migratoria

La Policía desaloja la playa de El Guano, el último asentamiento de migrantes en Ceuta

Los detalles A primera hora de este domingo, los agentes han agrupado a los migrantes en grupos de adultos y menores y ha comenzado su traslado a los centros correspondientes.

Migrantes agrupados por la Policía esperan a su traslado en la playa de El Guano Migrantes agrupados por la Policía esperan a su traslado en la playa de El GuanolaSexta
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La Policía Nacional ha iniciado a primera hora de este domingo el último desalojo de migrantes que les quedaba por realizar en la playa de El Guano, después de los de la playa Benítez y la de El Trampolín, a solo dos días de la visita de los reyes a Ceuta.

Allí todavía quedaban chabolas y migrantes que pernoctaban en ellas. Las decenas de migrantes que quedaban en la playa han sido trasladados por los agentes este domingo.

Ahora bien, no ha sido una tarea del todo fácil ya que alguno de ellos, al ver la llegada de antidisturbios, ha tratado de huir. Finalmente, han sido agrupados para su traslado a uno de los centros habilitados por el Gobierno en una acción que apenas ha durado una hora.

Durante la operación, los agentes han dividido a los migrantes en dos grupos: adultos y menores. Los primeros irán al CATE, mientras que los segundos acudirán al centro de menores.

Con esta acción, todas las playas de Ceuta ya han sido desalojadas y los migrantes están ya en los asentamientos facilitados por el Gobierno y sometiéndose al triaje, si así lo desean, para poder continuar con su expediente.

Al tiempo que comenzaba su traslado en autobús, operarios de limpieza ya comenzaban sus labores para retirar toda la basura y restos que habían dejado los migrantes de haber estado en la playa durante todos estos días.

Mientras, en el centro de la ciudad todo sigue su curso y los preparativos continúan para este martes, cuando los reyes Felipe y Letizia acudirán a Ceuta por primera vez en su reinado.

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