Moncloa pide a Clavijo que no contribuya al desasosiego de la población tras su negativa a recibir al crucero infectado

El contexto El presidente de Canarias ha rechazado que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias y ha asegurado que no van a "acatar decisiones sin saber el riesgo al que vamos a someter a nuestra población".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado al Gobierno español por la decisión de permitir que un crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias. Clavijo ha acusado al Gobierno de "improvisar" y no proporcionar suficiente información para mantener la calma y garantizar la seguridad en la región. En una entrevista, Clavijo expresó su preocupación por la falta de claridad sobre el riesgo de contagio y cuestionó por qué no se puede atender la situación en Cabo Verde, donde se encuentra el crucero. Además, criticó la falta de explicaciones por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el cambio de decisión.

En Moncloa no han sentado bien las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha rechazado que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias. Fuentes de Moncloa han indicado a laSexta que desde este martes han estado en contacto con el Ministerio de Sanidad y el de Política Territorial. Han asegurado, además, que se está compartiendo información y le han pedido que "no contribuya al desasosiego de la población".

Pero Clavijo no solo ha criticado esta decisión, también ha cargado contra el Gobierno por "improvisar" y no haber proporcionado "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias".

En una entrevista en Onda Cero, Clavijo ha criticado que "si Praia no tiene medios es porque se les habrá hecho una petición técnica médica de una dimensión" y él, ha dicho, quiere "saber cuál es esa petición". "No es serio. Sin esa información no puedo permitir que entren en Canarias", ha señalado.

"Desconocemos el vector de contagio. ¿Por qué hay siete contagiados? ¿El virus ha mutado? Son muchas preguntas. En Canarias no trabajamos así. Los tiempos en los que las colonias tenemos que acatar lo que se decide en los gobiernos de turno se acabó. No vamos a acatar decisiones sin saber el riesgo al que vamos a someter a nuestra población", ha insistido el presidente canario.

Clavijo denuncia que tuvo "noticias contradictorias"

Según ha explicado Clavijo en Onda Cero, este martes sobre las 14.00 del mediodía mantuvieron una reunión técnica con el Ejecutivo español donde "la decisión que aconsejaron los técnicos era que los pacientes pudiesen ser evacuados a Países Bajos y que el buque pudiese seguir a Países Bajos". Según ha indicado Clavijo en Onda Cero esa fue la decisión.

En cambio, a lo largo de la tarde ha criticado que tuvo "noticias contradictorias". "La ministra me dijo que estaba reunida con la OMS, que había una petición de auxilio de los Países Bajos y que, por lo tanto, el Gobierno de España iba a atender esa llamada de auxilio y se iba a trasladar el barco a Canarias", ha contado.

"Me quedé perplejo. Le trasladé que cuál había sido esa decisión técnica, en esa reunión en la que Canarias no había estado y que mis técnicos me seguían aconsejando que el plan A era el que nosotros manteníamos", ha reconocido Clavijo, quien ha señalado que el final de la conversación "no fue relajada".

Además, ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no le dio "ninguna explicación" por el cambio de decisión. "Las decisiones tienen que tener criterios técnicos que no deben ser políticos o "oye, me hicieron petición de auxilio". No tenemos informe médico, es una improvisación del Gobierno de España", ha denunciado Clavijo, quien no entiende por qué esa atención de auxilio que pide la OMS no se puede realizar en Cabo Verde, donde se encuentra el crucero afectado.

La OMS aseguró este martes que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias.

Reunión de seguimiento en Moncloa

Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha convocado un comité de seguimiento en Moncloa para atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario.

A la reunión asistirán el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por vía telemática; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por vía telemática, y la ministra de Sanidad.