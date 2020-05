El Gobierno y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para que la formación liderada por Inés Arrimadas apoye la prórroga del estado de alarma en el pleno que se celebrará este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Con el sí de Ciudadanos, los votos a favor de la prórroga suman 171, mientras que hay siete abstenciones confirmadas y 75 noes. Aún están por decidirse los 89 votos del PP, los dos de Navarra Suma y los 6 del PNV. Por tanto, salvo sorpresa, Sánchez conseguirá la prórroga del estado de alarma porque no se prevé que el PNV fuera más allá de la abstención en caso de no votar sí.

Según informa el Gobierno, se mantendrán contactos semanales con Ciudadanos "para informar sobre la crisis sanitaria, así como dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, también conocido como plan de desescalada".

Además, aseguran que coinciden prorrogar el Estado de Alarma sólo por el tiempo estrictamente necesario y añaden que "se analizarán las medidas necesarias para seguir protegiendo a los españoles en el ámbito sanitario, económico y social cuando concluya su aplicación".

Además, el Gobierno y Ciudadanos "se comprometen a mantener el diálogo para la adaptación de los ERTEs y las ayudas a PYMES y autónomos para que puedan adecuarse éstas y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del Estado de Alarma".

El Gobierno necesita más 'síes' que 'noes' para sacar adelante la prórroga, y de momento, están confirmados los votos favorables de PSOE (120), Unidas Podemos (35), Ciudadanos (10), PRC (1), Teruel Existe (1), Compromís (1), Nueva Canarias y Más País (2), que suman 171 votos.

En la abstención se han situado BNG, que cuenta con un diputado, la diputada de Coalicición Canaria y los cinco diputados de Bildu, que por primera vez separarán su voto de ERC, que este lunes anunció que votaría en contra.

A los 13 diputados de ERC, se suman los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, y los 53 de Vox, sumando un total de 75 votos en contra. Aún están por decidirse los 89 votos del PP, los dos de Navarra Suma y los 6 del PNV. Sin embargo, no se espera que los nacionalistas vascos voten no.

