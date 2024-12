El Gobierno busca revertir el pacto PP-Junts como sea: "Lo vamos a arreglar"

El Gobierno está buscando por todos los medios una solución que revierta el pacto entre PP y Junts, que este martes se daban la mano en la Comisión de Transición Ecológica para asestarle un importante golpe, al introducir una enmienda para suspender el impuesto sobre la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.

El Ejecutivo, no obstante, está decidido a salvar al menos la ley de la que cuelga la enmienda, una transposición europea sobre el comercio de los derechos de gases de efecto invernadero que España tenía que incorporar a su ordenamiento jurídico antes de 2025. Bruselas sabía que España iba tarde, pero ahora el Gobierno tiene que avisar de este nuevo imprevisto y arreglarlo antes del 31 de diciembre para que Unión Europea vea que hay intención de sacar la ley.

Para ello, tiene que sortear el pacto entre 'populares' e independentistas y a tal efecto hay varias opciones encima de la mesa, pero por ahora el Gobierno no ha querido desvelar qué va a hacer. Lo cierto es que, aunque inicialmente PSOE y Sumar habían desconvocado la reunión de la comisión prevista para este jueves para ganar tiempo, a última hora del martes fuentes consultadas por laSexta trasladaban que finalmente el Ejecutivo estaba sopesando acudir porque, aseguran, tienen un plan.

Fuentes de Moncloa incidían también en que la alianza entre PP y Junts es algo "puntual" y que cualquier interpretación de que ambos partidos se entienden es "pura ficción". Insisten en que lo "van a arreglar", aunque lo cierto es que lo tienen complicado.

Las opciones del Gobierno

Entonces, ¿cuáles son las opciones que se barajan para sortear el pacto PP-Junts? Aunque no está decidido qué camino tomará el Gobierno, una posibilidad obvia para revertir la enmienda sería un voto particular en la comisión, pero eso obligaría a pactar con los socios y que voten lo contrario de lo que votaron. Otra opción sería retirar el proyecto y presentar un decreto. No obstante, existe una tercera opción: una solución imaginativa, poco previsible, dicen, pero que las fuentes consultadas no desvelan.

En este enigmático contexto, las fuentes consultadas por esta cadena señalan que quizás sí que se celebre finalmente la comisión este jueves, que en un principio habían cancelado precisamente para ganar tiempo.

La ausencia clave de un diputado socialista

Paralelamente, hay un tremendo enfado con el diputado del PSOE que faltó a la comisión este martes y cuya presencia hubiera evitado que la enmienda de PP y Junts pasara el corte, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, del PSOE de Almería. Su ausencia fue clave para que ese pacto tuviera efecto, porque al faltar este parlamentario, PSOE y Sumar perdieron la mayoría y no pudieron vetar las enmiendas de otros grupos.

Además, según ha podido saber laSexta, cuando le llamaron desde su grupo para saber dónde estaba, al parecer Lorenzo Cazorla no sabía ni que tenía que estar en la reunión de la comisión y adujo asuntos familiares. Una situación que motivó que se reunieran el número tres del PSOE, Santos Cerdán; el portavoz parlamentario, Patxi López; y la secretaria del grupo socialista, Montserrat Mínguez.

El enfado es monumental y por el momento el diputado va a ser sancionado con 1.200 euros por no votar en dos enmiendas -600 euros por cada ruptura de disciplina de voto-. Además, habría intención de quitarle el puesto de secretario de la Mesa en enero.

Más problemas con los socios

Por otra parte, este no es el único problema que acumula el Gobierno con sus socios parlamentarios, pues al asunto de la enmienda de PP y Junts se suma la derrota en la votación de este martes de una proposición de ley sobre el derecho a otorgar instrucciones previas para el final de la vida.

La iniciativa, promovida por el Grupo Socialista, tenía como objeto regular el derecho a manifestar anticipadamente la voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que se desea recibir en el final de la vida y sobre la solicitud de la prestación de ayuda para morir, según lo dispuesto en la ley de eutanasia, y la votación de su toma en consideración se saldó con el voto en contra de Junts y del PNV

La formación jeltzale, además de votar en contra, tampoco va a acudir a una reunión prevista para este miércoles sobre la continuidad del impuesto a las energéticas. Fuentes del PNV afirman que no asistirán porque nadie habló con ellos en noviembre sobre lo acordado entre PSOE y Podemos en el marco de la reforma fiscal.

Añaden que ya avisaron de que fijarían su posición en base a la propuesta impositiva que se expusiera y de que votarían en contra de cualquier gravamen que eluda el Concierto Económico. "El Grupo Vasco no se siente obligado a tomar parte en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal", aseveran desde la formación vasca.