El Gobierno de Ayuso amenaza con llevar la ley contra la privatización de la sanidad a los tribunales y acusa a García de querer "exportar el caos"

Los detalles El portavoz de la Comunidad de Madrid señala que las sanitarias son competencias "exclusivas" de las regiones y critica que la ministra quiera meterse en su "capacidad de autoorganización".

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha amenazado con llevar a los tribunales el anteproyecto de ley de colaboración público-privada en sanidad, criticando a la ministra Mónica García por intentar "exportar el caos". Según García Martín, las competencias sanitarias son exclusivas de las regiones, y la ley interferiría en su capacidad de autoorganización. Por su parte, la ministra de Sanidad defiende que la ley busca limitar prácticas mercantiles en modelos público-privados, como el del PP en Madrid, que no cobra a empresas privadas por pacientes atendidos en la pública. La ministra critica el sistema actual, considerándolo un "chollo" para Ayuso y una "malversación de caudales públicos".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha amenazado con llevar a los tribunales el anteproyecto de ley que regula la colaboración público-privada en sanidad y ha criticado que la ministra del área, Mónica García, quiera "exportar el caos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que las sanitarias son competencias "exclusivas" de las regiones y ha criticado que la ministra quiera meterse en su "capacidad de autoorganización".

"Si esa ley saliera adelante, que insisto, lo dudo mucho, por supuesto que tendría la correspondiente respuesta en los tribunales por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha expresado el consejero.

Considera que Mónica García quiere "exportar el caos sanitario" al resto de comunidades autónomas, el mismo que tiene ella "con esas huelgas de médicos generalizadas precisamente a cuenta del estatuto (marco)".

"No vamos a consentir que Mónica García, que ha demostrado ser la ministra más incompetente del Ministerio de Sanidad, exporte ese caos precisamente a las comunidades autónomas que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con éxito", ha reivindicado.

Además, ha vuelto a poner el foco en que Madrid tiene "la mejor sanidad" de España. "Seguiremos trabajando con la colaboración público-privada para poder prestar la mejor sanidad a los ciudadanos, que es lo que nos demandan, por tanto que aleje el caos y que nos deje trabajar a las comunidades autónomas", ha pedido.

Sanidad lamenta que Ayuso olvide cobrar a la privada por pacientes atendidos en la pública

Por su parte, a ministra de Sanidad ha explicado que con la ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios se quiere poner coto a prácticas "obscenas" y "mercantiles" de modelos público-privados, como el del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, que "olvida" cobrar a esas empresas privadas el dinero por los pacientes atendidos en la sanidad pública.

García se ha referido así en declaraciones en RNE a la información que publica elDiario.es que señala que la comunidad madrileña habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes.

Para la ministra, esas empresas privadas han encontrado un filón en el Gobierno del Partido Popular que permite que "haya flujos de dinero absolutamente indecentes que van a la privada y que, sin embargo, se olvida cobrarles el dinero que nos deben por haber tratado a los pacientes en la pública".

García ha explicado que con la norma no se pone coto a la privatización de la sanidad, sino a los modelos "impulsados por un interés especulador y mercantil".

"Lo que dice la ley es que se va a acabar con esa colaboración público privada que es depredadora de nuestro sistema sanitario; las fórmulas sin ánimo de lucro, las fórmulas que funcionan, que es una colaboración público-privada sana, esas se pueden mantener perfectamente", y ha puesto como ejemplo el modelo de Cataluña.

Además,, ha explicado que la ley también quiere prohibir "todo el parque temático de fórmulas público-privadas tóxicas presentes en la Comunidad de Madrid", como el de pagar un canon a la constructora del centro sanitario durante décadas.

"Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y quiero acabar con esa malversación de caudales públicos que hay en la Comunidad de Madrid" donde parte del dinero destinado a sanidad, con el presupuesto más bajo de toda España -ha recordado-, "se va por el sumidero de las empresas privadas", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.