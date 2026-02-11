Rufián pide no comparar a Puente con Mazón, pero sin olvidar su responsabilidad: "Han convertido a Adif en una carcasa vacía repleta de subcontratas privadas"

Los detalles El portavoz de ERC en el Congreso ha señalado que "habrá que ver" si Óscar Puente debe dimitir tras el accidente en Adamuz. "Es responsable de algunas cosas", ha recordado.

Gabriel Rufián ha criticado la comparación entre la gestión de Carlos Mazón durante la DANA en la Comunidad Valenciana y la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario en Adamuz. Rufián considera "vergonzoso" que el PP defienda que Puente fue peor, destacando que el ministro ha sido más activo en su respuesta. Sin embargo, Rufián también señala la responsabilidad de Puente en perpetuar un modelo de infraestructuras clasista y en la privatización de Adif. Además, critica la falta de control sobre los precios de los vuelos tras el accidente y defiende la necesidad de una mejor financiación autonómica. Concluye advirtiendo a PP y Vox sobre la importancia de los impuestos para mejorar los servicios públicos.

Gabriel Rufián ha defendido que no se puede comparar la gestión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana durante la DANA con la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

El líder de ERC en el Congreso ha calificado como una "vergüenza" que en el PP defiendan que Puente ha sido incluso "peor", recordando todas las mentiras que dijo Mazón y su inacción durante la DANA.

"Puente ha concedido 17 entrevistas y cuatro ruedas de prensa. A las tres horas del accidente ya estaba haciendo una", ha recordado, señalando que Mazón, a las tres horas de la tragedia, "se estaba tomando la tercera copa".

Sin embargo, pese a defender a Puente de las críticas de la derecha al asegurar que no es lo mismo, ha destacado que también es "responsable de algunas cosas", indicando que habrá que ver si debe dimitir o no.

Por un lado, Rufián ha explicado que el ministro es responsable de perpetuar un modelo de infraestructuras "profundamente clasista". "En Cataluña se sabe que Rodalies es una mierda. Eso es su responsabilidad", ha destacado.

El portavoz de ERC ha indicado que se trata de "inversiones de clase". "El AVE, en 20 años, se ha cogido 30 millones de veces. Cercanías, 560 millones de veces", ha recordado, recalcando que en lo primero se han invertido 56.000 millones de euros y en lo segundo "apenas 3.000 millones". "Pregúntense quién coge lo primero y quién lo segundo".

De esta forma, ha criticado que se trate "a la gente a patadas con los trenes", asegurando que esto no es algo solo del PSOE, y es que ha indicado que comparten modelo en España con el PP. En concreto, ha explicado que lo que buscan ambos partidos es competir en alta velocidad con Japón o China antes que preocuparse de "llevar al currito de turno a Algeciras o Cornellá en un tren digno".

Una situación que ha asegurado que ha sido el inicio del procés. "Empezó en 2007, con una manifestación de catalanes hartos por el infierno de Cercanías. Rodalies ha sido el verdadero creador de independentistas", ha subrayado.

Por otro lado, la otra responsabilidad de Puente, según Rufián, es que representa a un Gobierno que "ha convertido Adif en una carcasa vacía repleta de subcontratas privadas". El líder de ERC ha advertido que, cuando en un mismo tramo participan cuatro empresas privadas, "te estás buscando un problema" porque lo que importa no es el usuario, es el dinero.

"Una buena manera de desbloquear todo esto es desbloquear el acuerdo de financiación autonómica. Esto de estar en contra de un buen acuerdo solo porque lo acuerda alguien que no te gusta, es absurdo", ha señalado.

Por último, ha puesto en Puente la responsabilidad de no haber "frenado a los buitres", recordando que durante la tragedia del accidente ferroviario, los vuelos de Madrid a Málaga pasaron de 40 a 400 euros. "Se tiene que legislar para que lo inmoral pase a ser ilegal", ha defendido.

Un mensaje que ha terminado lanzándoles una advertencia a PP y Vox, dejando claro que, o pagamos impuestos, o invertimos en trenes. "Si fuera por lo que quieren pagar de impuestos, las vías serían de madera y los trenes de carbón", ha recalcado, criticando que defiendan a la Guardia Civil o a la UME, pero luego hablen de que los impuestos "son un robo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.