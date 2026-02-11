Rufián responde a las críticas de Vox por la regularización de migrantes: "La mayoría tiene más vida laboral que ustedes"

¿Qué ha dicho? El líder de ERC en el Congreso ha lamentado que "ser chungo esté de moda". "La teoría del reemplazo existe, nos están cambiando por mala gente", ha señalado durante su intervención.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, utilizó su intervención en el Congreso para responder a las críticas sobre la regularización de migrantes por parte del Gobierno. Dirigiéndose a Vox, afirmó que la teoría del reemplazo existe, pero no como ellos la presentan, señalando que "nos están cambiando por mala gente". Desmintió bulos sobre la regularización, destacando que "sin nacionalidad no se vota" y recordó que el PP ha regularizado migrantes en múltiples ocasiones. Además, acusó a Alberto Núñez Feijóo de incoherencia al pedir respeto por las víctimas del accidente de Adamuz mientras su partido ignora a las víctimas de las residencias de Madrid. Rufián también leyó un fragmento de 'El Diario de Ana Frank', comparándolo con la situación actual en Estados Unidos con el ICE, advirtiendo sobre el avance del fascismo y pidiendo unidad entre las izquierdas.

"Nunca antes ha habido tanto acceso a información veraz y tanta mala gente dedicada a intentar manipularla", ha señalado, aprovechando para desmentir algunos de los bulos que se han lanzado sobre la regularización de migrantes.

Para empezar, ha recalcado que, "sin nacionalidad no se vota", desmintiendo que esta sea la razón por la que el Gobierno ha aprobado ahora esta medida. Un momento que ha aprovechado para destacar que algunos de los migrantes "tienen más vida laboral" que algunas de las personas de Vox.

Además, ha recordado que quien más ha regularizado ha sido el PP, señalando que lo ha hecho "hasta cinco veces" con Santiago Abascal dentro "sin decir nada". "Tampoco decían nada de las Golden Visa. Aquello no era gran reemplazo, y mira que si vas por determinados barrios de Madrid parecen Caracas", ha destacado.

De esta forma, ha recalcado que lo que ocurre no es que odien a los migrantes, "odian a los migrantes pobres".

Por otro lado, ha reprochado a Vox que critique al Gobierno, pero no diga nada sobre "lo que robaron de las donaciones de la DANA" sus juventudes. "¿Eso no mata?", les ha preguntado.

Un discurso en el que también se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para achacarle que pida respecto por las víctimas del accidente de Adamuz cuando su partido "calla frente a una salvaje" como Isabel Díaz Ayuso cuando se refiere a la plataforma de las víctimas de los protocolos de la vergüenza de las residencias de Madrid como "plataforma de frustrados".

Un momento en el que también ha señalado que el líder del PP, con su discurso contra todos los grupos parlamentarios menos Vox, ya ha dejado claro con quién quiere gobernar. "Cuidado, porque no solo puede no acabar gobernando con ellos, puede ser el primero de los 'populares' que no pueda pactar con nadie más que con la ultraderecha", ha advertido.

Rufián rescata un fragmento de 'El Diario de Ana Frank' y lo compara con la actualidad

Durante su intervención, Rufián también ha aprovechado para leer un fragmento de 'El Diario de Ana Frank'. "Fuera están pasando cosas terribles. Personas que son sacadas de sus casas arrastras, niños que llegan a casa y sus padres no están".

Un fragmento que ha señalado que podría ser una noticia actual, haciendo referencia a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el ICE.

"Quien se crea que lo que viene es lo de siempre, se equivoca", ha advertido. "Vienen encarcelamientos, cierres de medios, imputaciones por la cara, malos imitadores de Trump", ha señalado.

Rufián ha indicado que él es catatán, independiente y republicano, pero quien crea que el fascismo se va a frenar en tu frontera "se equivoca mucho". Por tanto, ha pedido "hablar" entre las izquierdas.

