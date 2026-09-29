Muere Julián García Vargas, exministro de Sanidad y Defensa con Felipe González, a los 80 años

Los detalles Fue el responsable de la modernización del Ejército tras la integración en la OTAN y dimitió en 1996 tras el escándalo de las escuchas del CESID.

Julián García Vargas, exministro de Sanidad y Defensa en los gobiernos de Felipe González, ha fallecido a los 80 años. Economista e inspector de Hacienda, formó parte de la Federación de Partidos Socialistas, que se integró en el PSOE. En 1986, sucedió a Ernest Lluch como ministro de Sanidad, contribuyendo a la consolidación del sistema sanitario público. En 1991, asumió el Ministerio de Defensa, donde redujo el servicio militar obligatorio y modernizó las Fuerzas Armadas para su integración en la OTAN. Su carrera política concluyó en 1996 tras un escándalo de espionaje ilegal del CESID. La capilla ardiente se instalará en el tanatorio de San Isidro en Madrid.

Julián García Vargas (Madrid, 19 de octubre de 1945), exministro de Sanidad (1986-1991) y Defensa (1991-1995) en los gobiernos de Felipe González, ha muerto este martes a los 80 años.

Formado como economista e inspector de Hacienda de profesión, García Vargas formó parte de la Federación de Partidos Socialistas, organización que con el restablecimiento de la democracia se integró en el PSOE y en la que compartió militancia con Ernest Lluch y Enrique Barón.

Su salto a la primera línea política se produjo en 1986, cuando sucedió a Ernest Lluch en el Ministerio de Sanidad en una etapa en la que España estaba consolidando su actual sistema sanitario público.

Cinco años más tarde se convirtió en ministro de Defensa, cargo en el que redujo la duración del servicio militar obligatorio de doce a nueve meses, lo cual terminó siendo el paso previo para su desaparición durante la etapa de José María Aznar en Moncloa.

Su llegada a Defensa se produjo en sustitución de Narcís Serra en plena guerra de los Balcanes, por lo que se convirtió en nviado especial de la Unión Europea para velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz de Dayton en la ciudad bosnia de Mostar.

García Vargas llevó a cabo una profunda modernización de las Fuerzas Armadas para su adaptación e integración en la OTAN. Además, puso en marcha el Régimen Disciplinario Militar, creó la Fuerza de Acción Rápida y participó en el diseño del 'Plan NORTE', con el que se reorganizó el Ejército de Tierra.

Su trayectoria política terminó en 1996, cuando se vio involucrado en un caso de espionaje ilegal del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), que había registrado escuchas telefónicas de políticos, empresarios y periodistas durante años, un caso por el que también renunció Narcís Serra, en ese momento vicepresidente del Gobierno.

La capilla ardiente por Julián García Vargas se instalará a partir de las 16 horas de este martes en el tanatorio de San Isidro de Madrid.

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