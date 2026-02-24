Cembrero, sobre la desclasificación de los archivos del 23-F: "Deberíamos tener ya una ley de secretos oficiales actualizada y no la de 1968"

El periodista y escritor Ignacio Cembrero reflexiona sobre la desclasificación de los documentos del 23-F que el presidente del Gobierno anunció este lunes. En el vídeo, todos los detalles.

Este lunes, 23 de febrero de 2026, día en que se cumplían 45 años del golpe de Estado del 23-F, el presidente del Gobierno anunciaba que este mismo martes se desclasificacarían al fin los archivos del golpe.

Según informa en este vídeo la periodista de laSexta, Esther Redondo, hoy el Consejo de Ministros lo que hará es dar la instrucción a todos los ministerios para que desclasifique toda la documentación relacionada con el 23 F.

Según fuentes del Gobierno, la mayor parte de esos documentos están en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa: "Hay muchos informes policiales y de la Guardia Civil transcritos y también se va a desclasificar la documentación secreta del CSIC. En total, cerca de 200 documentos que van a ver la luz a partir de mañana", informa Redondo.

Para el escritor y periodista Ignacio Cembrero, esta, dice, es una "forma anómala" de desclasificar documentos en democracia": "Deberíamos tener una ley de secretos oficiales actualizada y no la de 1968, aprobada en tiempos del franquismo. Aun así, todo es bienvenido", asegura.

"Algo nuevo aprenderemos, aunque probablemente sea poco, ya que son pocos los documentos que se van a desclasificar. Quizás haya todavía más cosas escondidas que tardaremos mucho más tiempo en conocer", añade y concluye Cembrero. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.