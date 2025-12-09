El Gobierno afronta el último pleno del año en el Congreso más débil que nunca y con Ábalos en prisión

El contexto La Cámara Baja celebra tres jornadas con debates y votaciones clave que certificarán el delicado momento por el que atraviesa el Ejecutivo, que no cuenta con el apoyo de Junts ni con el de una oposición cada vez más agresiva contra Pedro Sánchez.

En la última semana de pleno del Congreso de los Diputados de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un escenario complicado marcado por polémicas y una oposición agresiva. La sesión se desarrollará sin José Luis Ábalos, ahora en prisión. La Cámara Baja debatirá temas como la campaña electoral en Extremadura y el 'caso Salazar'. Además, se discutirán iniciativas sobre lenguas cooficiales y apoyo a familias por la subida de alimentos. El jueves, votaciones clave, como la senda de estabilidad y medidas económicas prometidas a Junts, que ha roto relaciones con el Gobierno.

Última semana de pleno del Congreso de los Diputados de este año 2025, un año especialmente convulso para un Gobierno que ha tenido que lidiar con un enorme número de polémicas, investigaciones judiciales y acusaciones de una oposición cada vez más ofensiva y agresiva contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Este pleno será el primero que no cuente con la presencia del todavía diputado José Luis Ábalos, que se encuentra en la prisión de Soto del Real.

Se juntarán muchos temas en la Cámara Baja, con la política inmersa en la campaña electoral de Extremadura y con el 'caso Salazar' de plena actualidad. Serán los temas que centren la sesión de control del miércoles, mientras que el martes se debatirán iniciativas para, entre otros objetivos, impulsar el uso de las lenguas cooficiales o apoyar a las familias ante la subida de precio de los alimentos. PP y Vox, que han elevado todavía más el tono contra el Gobierno, volverán a llevar al pleno la condena al fiscal general del Estado para exigir a Justicia medida que garanticen la independencia del Ministerio Público.

El jueves será un día de votaciones importantes, con el Gobierno volviendo a someter a votación su senda de estabilidad, una votación que se prevé que vuelva a mostrar la debilidad parlamentaria con la que cuenta ahora mismo el Ejecutivo tras la ruptura con Junts. Pese a los recientes gestos y acercamientos que ha mostrado Sánchez, desde la formación catalana mantienen su postura de dar por finiquitadas las relaciones con el Gobierno de coalición.

Ese jueves irán a votación, precisamente, dos medidas que fueron prometidas a Junts por parte del Gobierno: la subida salarial de los funcionarios y un decreto ley con medidas de corte económico.

Pero no todo serán derrotas. Una de esas victorias llegará -en principio- con la subida salarial a los empleados públicos, una medida que no se espera contar con el 'no' del PP. Otras medidas a tener en cuenta serán el paquete de ayudas para personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma, que incluye una deducción del 60% en el IRPF y el desbloqueo de fondos para repartir ayudas a agricultores.

Entre las medidas que incluyen en busca de retomar la relación con Junts, están el retraso un año del sistema Verifactu de verificación de facturas para empresas, el desbloqueo de fondos a Ayuntamientos y la recuperación de competencias por la Generalitat en organización del funcionariado. Con estos acuerdos, el Ejecutivo busca compensar la balanza en un momento crítico de la legislatura.

Pese a la previsible negativa que encontrará por parte del Congreso, desde el Gobierno insisten en que presentarán su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

