El Gobierno aclara que no se ha hablado de nuevas inversiones de España en la OTAN tras el nuevo giro de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, posa junto a Keir Starmer, Ulf Kristersson, Pedro Sánchez y otros líderes durante la cumbre de la OTAN

Entre líneas Fuentes de Moncloa señalan a laSexta que la conversación con el presidente de Estados Unidos fue "absolutamente informal", como compartió Pedro Sánchez tras la cumbre de la OTAN.

El Gobierno español evita confrontar con Donald Trump tras sus declaraciones en el Air Force One, donde afirmó que España "se ha redimido por completo" al cumplir con "numerosos pagos" a la OTAN. Fuentes de Moncloa interpretan que Trump se refiere al aumento del gasto en defensa al 2%, destacando el esfuerzo español. Durante la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez subrayó que España es el tercer país que más ha incrementado su inversión en defensa. A pesar de comentarios previos negativos de Trump sobre España, el Gobierno opta por la calma para evitar choques diplomáticos, destacando un intercambio cordial entre Sánchez y Trump.

El Gobierno sigue evitando el choque con Donald Trump tras las palabras del presidente de Estados Unidos a bordo del Air Force One, donde ha asegurado que España "se ha redimido por completo" tras acceder a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN. "He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", ha asegurado el mandatario.

Ante estas palabras, fuentes de Moncloa consultadas por laSexta interpretan que Trump se está refiriendo a la consolidación del 2% del gasto en defensa, reconociendo el esfuerzo de nuestro país. Durante la cumbre de la OTAN, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó con cifras la implicación de España en la Alianza Atlántica, recordando que somos el tercer país que más ha aumentado su inversión en defensa.

Eso sí, desde el Ejecutivo anotan que no se ha hablado de nuevas inversiones y que la conversación que mantuvieron Sánchez y Trump fue "absolutamente informal", como aseguró el presidente del Gobierno este miércoles.

Sobre los cambios constantes de Trump, desde el Gobierno apuestan por mantener la calma y tener paciencia, sin darle importancia para evitar un choque diplomático. Sánchez habló de ese "intercambio" que mantuvo con Trump, con quien habló del Mundial de fútbol que se celebra en Estados Unidos. "Todo fueron buenas palabras y amabilidad", según el jefe del Ejecutivo.

Recordemos que Trump, a primera hora de este miércoles, Trump aseguró que España era "una causa perdida". "Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", afirmó al comienzo de la cumbre de la OTAN.

Aunque se desconocen las palabras que trasladó Sánchez en la cumbre de líderes, su intervención consiguió el apoyo de Trump, según confirmó el canciller alemán, Friedrich Merz. "Les diré una cosa: si hay una sola palabra que resume lo ocurrido hoy, es unidad. Nunca había visto algo igual. Todos esos países nos aman, se quieren entre ellos. Hubo una unidad extraordinaria", compartió Trump tras la cumbre.

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