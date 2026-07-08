Una foto y mil broncas: Trump llegó enfrentado con todos a la cumbre de la OTAN y sale hablando de "tremenda unidad"

Los detalles No solo con España, el presidente de EEUU ha tenido problemas con Dinamarca al volver a decir que se quiere quedar con Groenlandia y ha cargado contra Francia, Reino Unido, Canadá y hasta con la italiana Meloni, su gran aliada en Europa.

En menos de 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado tensiones en una cumbre internacional, enfrentándose a varios países, incluidos España, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia. Trump reiteró su intención de adquirir Groenlandia, provocando una respuesta firme de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Con la italiana Meloni, mostró una relación ambigua, mientras que con el primer ministro británico, Keir Starmer, hubo frialdad por desavenencias pasadas. También se burló del presidente francés, Emmanuel Macron, y tuvo un intercambio tenso con el canadiense Mark Carney. En general, Trump ha optado por dejar las críticas para cuando hay cámaras presentes.

En menos de 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dinamitado una cumbre a la que ha llegado enfrentado a todos. No solo con España, también ha tenido problemas con Dinamarca al volver a decir que se quiere quedar con Groenlandia y ha cargado contra Francia, Reino Unido, Canadá y hasta con la italiana Meloni, su gran aliada en Europa. Trump, está claro, no ha ido a hacer amigos. Y, según Reuters, después en la reunión, el republicano no ha recriminado a nadie nada, ni a España ni a Groenlandia. Parece que prefiere dejar las críticas para cuando hay cámaras.

Hace solo unas horas, Trump recuperaba el debate imperialista que parecía ya superado. "Dinamarca no gasta dinero para realmente mejorar Groenlandia. Y está rodeada de barcos chinos y rusos. Groenlandia era y sigue siendo un territorio que debería estar bajo control de EEUU, no de Dinamarca", ha expresado. Estas palabras se han reflejado en una tensa foto de familia en la que estaba la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien poco antes plantaba cara al estadounidense. "Groenlandia, por supuesto, no está en venta. Estamos preparados para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio", ha asegurado.

Una foto y mil broncas, también con Meloni, a la que le da una de cal y otra de arena. "Me cae bien. Creo que es una buena persona, la verdad", ha dicho Trump sobre ella, aunque también ha agregado: "Tuvimos una mala relación, se puso un poco mal porque se negó a ayudarnos". Más cordial, como sus relaciones, ha dicho la italiana, sin entrar en el disruptivo mensaje de Trump antes de arrancar la cumbre pidiendo una orden de alejamiento contra ella. "No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados.

Aliados como el primer ministros británico, Keir Starmer, a quien ni siquiera ha mirado a la cara mientras se colocaban para la foto, no le perdona que no le dejara usar sus bases durante la guerra contra Irán. "No estamos tratando con Winston Churchill, está claro", dijo el mandatario estadounidense sobre Starmer.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también está entre sus señalados. "Macron. Me encanta el acento francés... Emmanuel", llegó a decir Trump sobre él, de quien más se ha burlado sin duda. "Macron .. cuya esposa lo maltrata tanto", agregó hace meses. Tras estas palabras, el francés replicó: "Esas declaraciones no son elegantes ni están a la altura, no voy a contestar".

Su homólogo canadiense, Mark Carney, tampoco se ha librado de sus desvaríos, a los que le ha respondido sin pelos en la lengua. "[Canadá] no está a la venta y no lo estará", a lo que Trump contestaba: "Nunca digas nunca". A la vista del posado entre ambos en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), parece que esas rencillas, de momento, están enterradas.

Con él y, según parece, con todos. En la rueda de prensa tras concluir la cumbre Trump ha asegurado que ha sido "muy exitosa" y ha declarado que ha habido una "tremenda unidad" en Turquía. Además, ha añadido que los países miembros están progresando hacia el objetivo de la Alianza de destinar el 5% del PIB a defensa.

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