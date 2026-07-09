Pulso entre Vox y PP por la nueva mezquita de Sevilla: los de Abascal quieren paralizar la obra ya licitada para evitar "la islamización de los barrios"

Los detalles El líder andaluz de Vox, que será vicepresidente en el nuevo gobierno de Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido que van a "llevar a cabo todas las acciones judiciales y políticas" para que no se construya.

Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, ha anunciado que su partido estudia medidas para evitar la construcción de una nueva mezquita en Sevilla, argumentando que podría contribuir a la "islamización de los barrios". En una rueda de prensa, Gavira instó a quienes los han acusado de racistas a oponerse al proyecto, que incluiría un centro médico para musulmanes. La mezquita, promovida por la Fundación Mezquita de Sevilla, se ubicaría en el Polígono Sur y tendría un coste de 15 millones de euros. La Fundación espera obtener pronto la licencia de obras, mientras que Vox planea acciones legales y políticas para detener el proyecto.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha dicho que los servicios jurídicos de su partido estudian qué medidas pueden tomar para evitar la construcción de una nueva mezquita en Sevilla para evitar "la islamización de los barrios".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Gavira ha instado a quienes les tachaban a ellos de racistas por apostar por la "prioridad nacional" que ahora carguen contra el proyecto de mezquita sevillana, que según Gavira, tendrá un centro médico de "prioridad musulmana".

"Vamos a llevar todas las acciones judiciales y políticas", ha abundado Gavira, para que la mezquita no se construya. El líder andaluz de Vox, que será vicepresidente en el nuevo gobierno andaluz, ha comparado la mezquita con los centros de menores extranjeros no acompañados impulsados por políticos, "que no viven cerca" de esos espacios.

Gavira ha defendido que, quienes se quejaron de que su acuerdo con el PP para la formación de Gobierno en Andalucía recogía la eliminación de las clases de cultura árabe en los colegios de la comunidad, tienen en ese centro musulmán un lugar para aprender sobre estas cuestiones.

La mezquita a la que se refiere Vox iría ubicada en el Polígono Sur de Sevilla, tras la licencia concedida por el Ayuntamiento de la capital andaluza a una entidad privada, Fundación Mezquita de Sevilla, y contaría con espacios de rezo, dependencias para usos varios y asistencia médica de "especial atención" a la población musulmana.

La obra se iniciaría, de seguir el proyecto, a finales de 2026 y se prevé que estuviera acabada entre año y medio y tres años después, según responsables de la iniciativa, que en su página web subrayan que se trata de un proyecto "privado" que cuenta con un presupuesto total de unos 15 millones de euros.

Fundación Mezquita confía en tener licencia de obras: "No hacerlo sería una anomalía administrativa"

Mientras tanto, en Fundación Mezquita de Sevilla se muestran convencidos de que muy pronto tendrán la licencia de obras para llevar a cabo su proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur. "En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa".

De momento, están a la espera de la obtención del correspondiente permiso para que empiecen los trabajos puesto que aún no se ha celebrado la comisión de Urbanismo en la que irá este expediente, que podría tener lugar este mismo viernes.

Para el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto, lo más normal sería contar, sin más, con esa licencia, dado que "sabemos que el gerente y la técnico han repasado el proyecto y no hay resquicio para denegarla".

Al respecto de las declaraciones de Vox, desde la Fundación Mezquita remiten a un comunicado que harán público en los próximos días, tras reunir al patronato y recabar asesoramiento legal, al objeto de "aclarar y responder a las noticias publicadas".

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