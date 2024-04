El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los socialistas más críticos con Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su apoyo personal al presidente del Gobierno y secretario general en su intervención en el Comité Federal del partido. Asimismo, ha cargado contra los "radicales de siempre" que hacen "burla ante una manifestación que es enormemente difícil, personal y de dolor", en referencia a la carta de Sánchez a la ciudadanía en la que plantea dimitir tras el acoso a su pareja Begoña Gómez.

"La verdad es que venía muy indignado", ha empezado su discurso el presidente autonómico rodeado de todos sus compañeros socialistas que acudieron al Comité para pedir a Sánchez "que se quede". El PP lleva toda la semana calificando de "estrategia" y "victimización" al jefe del Ejecutivo. Sobre esto, García-Page ha mostrado su enfado asegurando que es una de las cosas que más le han molestado son las "burlas" de los "radicales de siempre" que piensan que los socialistas están en el Comité Federal por "una estrategia" o "una treta más". "Ese es el concepto que tienen de la política", ha señalado, y ha criticado también a Carles Puigdemont por decir a Sánchez que a la política se viene llorado de casa.

"Que conste y quede claro: los que estamos aquí y los miles de compañeros de toda España que están en la calle sabemos que va en serio el compañero secretario general", ha insistido en su discurso. El manchego ha asegurado que el PSOE no puede dar un consejo en lo personal a Sánchez, pero sí que pueden mandar un mensaje claro y nítido a la sociedad de que su partido "cree en la honestidad". Además, ha sostenido que a ellos siempre se les exige más y les miden con "otro rasero", mientras otros "sacan pecho" cuando les acusa de ser deshonestos: "Me siento muy orgulloso de estar en un partido en lo que nos exigimos más que nadie... Valoro en la carta del secretario general que se duela. Prefiero que nuestros dirigentes se duelan ante una acusación falsa, injusta, a que saquen pecho o muestren indiferencia".

"Aunque no soy nadie para dar consejo, le quiero transmitir al compañero presidente del Gobierno toda mi empatía, la de miles y miles de personas. Sabemos que va en serio su dolor y hemos pasado experiencias parecidas", ha destacado Page en un tono que no suele ser habitual y en un apoyo sin precedentes a Sánchez. "Pedro vas a contar con todo nuestro apoyo, porque no se puede consentir. Este es un partido que mira por las personas. No digo que todos seamos buenos o no cometamos errores, pero me atrevería a decir que sé cual es el objetivo de todos", ha añadido.

"Y hoy tenemos que decirle a la gente que no se puede ser mejor político a costa de ser mala persona, creyendo que así se hace mejor política", ha asegurado Page. Después ha terminado su discurso insistiendo en el apoyo a la muestra de dolor de Sánchez: "Quiero que quede muy claro a este partido no le van a quitar la moral, y menos lo que no tienen ninguna".