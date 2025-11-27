Ahora

Relevo de Mazón

Vox confirma su apoyo a la investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana

El contexto Los de Abascal habían evitado en los últimos días confirmar su apoyo a Llorca, alegando que querían ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso.

El candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, atiende a la intervención del síndic de Vox, José María LlanosEl candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, atiende a la intervención del síndic de Vox, José María LlanosAgencia EFE

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha avanzado el apoyo de su grupo parlamentario a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana.

"Vox lo tiene claro. Vox está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", ha manifestado, durante el debate de investidura que se celebra este jueves en Les Corts.

En esta línea, este mismo jueves, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha valorado el discurso de Llorca desde el Congreso, pero había evitado despejar si la formación respaldaría su nombramiento y ha alegado que tenía que leerlo entero y hablar antes con sus compañeros. No obstante, ha asegurado que lo que había podido escuchar del candidato para sustituir a Carlos Mazón "le ha gustado" porque ha mostrado su oposición a las políticas climáticas y a la inmigración ilegal.

Los de Abascal habían evitado en los últimos días confirmar su apoyo a Llorca, alegando que querían ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso. Ya habían avisado que apurarían hasta el último momento el sentido de su voto para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la DANA.

