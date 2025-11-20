Las otras fundaciones franquistas, más allá de la Fundación F. Franco, que Cultura quiere eliminar

Una mujer realiza el saludo fascista ante el panteón de la familia Franco, en el cementerio de Mingorrubio.

Contexto Falangistas, generales franquistas y demás líderes ultraderechistas encabezan el nombre de estas fundaciones que, hoy, mantienen familiares bajo el apellidos como Primo de Rivera o Queipo de Llano.

El fin de las fundaciones franquistas en España está cada vez más cerca. Este martes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba en el Congreso de los Diputados el inicio de las actuaciones previas para la extinción de cuatro fundaciones que blanqueaban el franquismo en nuestro país.

Se tratan de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Después de que el Gobierno iniciara oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas" el pasado mes de octubre, seguía el mismo camino con otras cuatro fundaciones franquistas, siguiendo el ímpetu que destacaba este martes Urtasun de "exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia".

"Un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva y la desintegre, no debe eludir el respeto a la víctimas del franquismo", añadía el ministro durante su comparecencia. Para conseguirlo, por delante burocracia y procesos judiciales como el plazo de alegaciones en el que se encuentra actualmente la Fundación Nacional Francisco Franco, fase que finaliza el próximo 24 de noviembre.

Todo ello para conseguir que se cumpla con la ley de Memoria Democrática, que permitirá recuperar diferentes bienes incautados durante la guerra civil y su posguerra para ponerlos a disposición de la ciudadanía.

No solo eso, la ingente tarea que dio comienzo con la Fundación Francisco Franco ha permitido documentar más de 6.695 piezas en museos estatales de gestión directa y otras obras de arte han podido volver con sus legítimos dueños además de, por supuesto, luchar contra la "apología en el ensalzamiento de la dictadura y desprecio y humillación de las víctimas del franquismo" que destacaba del mismo modo Urtasun.

"La memoria es un deber cívico y ético de toda administración y gobierno y un deber supremo para quienes sufrieron la muerte y la represión por la dictadura", añadía.

Así funciona la Fundación José Antonio Primo de Rivera

El 14 de diciembre de 1996 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la inscripción de la Fundación José Antonio Primo de Rivera en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal.

Gustavo Morales Delgado, Miguel Hedilla y de Rojas y Jesús López Martín eran los encargados de constituir esta fundación "de interés general, de carácter cultural, de ámbito estatal". En su segundo punto, el BOE indicaba que la fundación que llevaba el nombre del fundador de Falange Española tendría por objetido "el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y su entorno histórico y socio-cultural."

En su página web oficial aseguran que la fundación nace "con vocación de encuentro con todos los hispanos e hispanistas para el debate, abierto sin limitaciones, ni de estudio ni de participantes, independiente hasta de la acción política que asuman abiertamente algunos de sus miembros", además de definirse como un "ideal de fe", asegurando que atienden a "razones del corazón" buscando ser "clásicos de nosotros mismos".

En un tono narrativo que recuerda al NO-DO, en la gaceta que publican mensualmente hablan de Falange y sus falangistas en la actualidad, de adoptar miradas totalitarias, del Partido Popular (PP) como "dique para la articulación de una nueva derecha" o critican la Ley de Memoria Democrática.

La España "grande y libre" de la Fundación Blas Piñar

La fundación sita en Madrid que lleva como nombre el del dirigente ultraderechista que fundó Fuerza Nueva también oficializó su inscripción en el BOE.

Concretamente en julio de 2014, haciéndose efectivo su comunicado en agosto del mismo año, la Fundación Blas Piñar fijaba sus fines en "la promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica de Blas Piñar López y su contexto sociopolítico, inspirada en los ideales de Dios, Patria y Justicia, para la memoria colectiva del pueblo español."

En el mismo documento de inscripción destacan los nombres de quienes constituyeron la fundación: seis mujeres y dos hombres, mujer e hijos del líder franquista, que aseguraban cumplir con la última voluntad de Blas Piñar seis meses después de su muerte. Actualmente es, precisamente, su hijo Blas Piñar Gutiérrez, general retirado, quien ocupa el cargo de presidente de la fundación.

El cargo de presidente está actualmente en manos del general retirado Blas Piñar Gutiérrez, uno de los hijos del político franquista. En su presentación no se esconden: comparten el "patrimonio" de Blas Piñar "con la esperanza de que sea garantía de un nuevo renacer de España Una, Grande y Libre."

Las dudas fiscales de la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer

La Fundación don Ramón Serrano Suñer llegaba al BOE en 1997 con el objetivo de, indicaban, conservar, custodiar, guardar, mantener, proteger y divulgar el legado de Ramón Serrano Suñer y doña Ramona Polo Martínez-Valdés.

Con una dotación inicial de 51 millones de pesetas (de las de entonces) y creada por el propio Serrano Suñer que le da nombre en 1995, la Fundación despierta en la actualidad sospechas en sus cuentas. El pasado mes de marzo la formación política Sumar planteaba dudas sobre si la Fundación Ramón Serrano Suñer podría estas siendo utilizada por la familia Serrano-Polo para reducir su carga fiscal personal.

Entre los nombres de la fundación del 'cuñadísimo' (apodado así por ser cuñado de la mujer de Franco) figuran excandidatos de Falange o integrantes del Partido Popular.

El legado familiar de la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano

La más antigua de las fundaciones franquistas, inscrita en 1945 en Sevilla, acompaña al nombre del general franquista un "pro infancia" que parece no encajar con la dinámica marcada por las anteriores, ¿por qué?

En el registro del Ministerio de Justicia se indica que su fin es el de "amparar y proteger a la infancia desvalida", asegurando que "destinará los ingresos que obtenga a instituciones de carácter benéfico".

Entre aquellos que componen y gestionan la fundación se encuentran familiares directos del general franquista junto a otros integrantes de algunas de las familias más ricas de Andalucía.

