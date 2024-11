La Fundación Franco se resiste a su disolución pese a la Ley de Memoria Democrática: "¡Que no hay extinción!"

Con la implementación de la Ley de Memoria Democrática, la Fundación Nacional Francisco Franco corre el riesgo de ser ilegalizada próximamente, pese a los intentos de la fundación de evitarlo. De hecho, su presidente, Juan Chicharro, no contempla esa posibilidad como ha comentado a Equipo de Investigación.

"¡Que no hay extinción! Yo soy infante de marina, yo sé aguantar lo que me echen, no se preocupe, me las he visto mucho peores en Bosnia, Nicaragua, Sáhara, Líbano. No me asusta lo más mínimo. Claro que tengo fuerzas", asegura ante la pregunta de si se ve con fuerzas para afrontar la posible extinción de la fundación.

Una resistencia que también contempla el expatrono de la fundación, Álvaro Romero: "Mi corriente es nos van a ilegalizar, hagamos lo que hagamos. Vamos a morir matando. Entiéndaseme lo de morir matando, Vamos a dar la lata, Vamos a ser un grano en el culo".