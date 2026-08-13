Fuerte despliegue de la Policía marroquí en la frontera de Benzú ante la amenaza de un nuevo salto masivo a Ceuta

Los detalles En la tarde de este miércoles, laSexta pudo grabar el fuerte despliegue de la Policía marroquí en la frontera de Benzú. Todo apunta a que podría ser una maniobra de entrenamiento para el sábado.

Cientos de policías antidisturbios en Marruecos se preparan para un posible acceso masivo a las ciudades españolas el 15 de agosto. Durante un eclipse solar, laSexta capturó un despliegue policial en la frontera de Benzú, un área inusual para el cruce de migrantes. Aunque el despliegue nocturno sugiere un entrenamiento, no se observó presencia policial en la frontera de Tarajal, donde ocurrió una entrada masiva el 30 de julio. La Marina marroquí patrulla la playa de Castillejos para disuadir intentos de cruce. En redes sociales, proliferan llamamientos para un nuevo acceso a Ceuta y Melilla. Marruecos critica a España por aceptar migrantes y amenaza con suspender un acuerdo de extradición. La Guardia Civil afirma que la frontera no está abierta y advierte sobre nuevas barreras de contención.

Cientos de policías antidisturbios se empiezan a preparar en Marruecos ante la convocatoria de un nuevo acceso masivo a las ciudades españolas el próximo 15 de agosto.

En la tarde de este miércoles, cuando la gente estaba pendiente del eclipse solar, laSexta pudo grabar el fuerte despliegue de la Policía marroquí que se produjo en la frontera de Benzú, contraria a Tarajal. Una imagen inusual por el lugar donde se ha producido. Se trata de una zona por la que no suelen saltar los migrantes.

Además, el despliegue se levantó durante la noche. Por lo que todo apunta a que podría ser una maniobra de entrenamiento para el sábado. En las imágenes que acompañan esta noticia se pueden ver cientos de agentes en la playa con cascos y escudos.

En cambio, este jueves por la mañana no hay un despliegue visible en el punto más sensible, en la frontera de Tarajal donde se produjo la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. Eso sí, las vallas las han dejado puestas y la vigilancia por mar sí permanece.

Hay ocho embarcaciones de la Marina de Marruecos apostada frente a la playa de Castillejos haciendo barridos en línea de un lado a otro. Se muestran por si acaso ya hubiera chicos apostados en el monte para lanzar el mensaje de que esta vez no lo van a tener tan fácil.

Llamamientos para organizar un nuevo acceso masivo

La amenaza es real. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de cientos de llamamientos para organizar un nuevo acceso masivo a Ceuta y Melilla el próximo 15 de agosto.

De hecho, estos últimos días los servicios de seguridad marroquíes interceptan de forma diaria a numerosas personas en las carreteras que conducen a las zonas próximas a Ceuta y Melilla y los devuelven a sus ciudades de origen.

La Guardia Civil ya ha dejado claro que "ni la frontera con España está abierta ni se abrirá". Así de tajante se mostró este miércoles en sus redes sociales el instituto armado, donde explicó que hay "nuevas barreras de contención": "Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar", añadían.

Marruecos pasa al ataque

El Ejecutivo español ha evitado señalar al gobierno de Marruecos como responsable de la crisis migratoria en Ceuta. Pero, por su parte, Marruecos ha pasado al ataque. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha criticado a España por "aceptar" a los migrantes asegurando que Rabat trata de impedir su salida de Marruecos.

Así lo ha asegurado Ouahbi en una entrevista en EFE donde ha advertido de que su país podría suspender la aplicación del acuerdo de extradición con Madrid por la falta de reciprocidad de las autoridades españolas.

"Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", ha afirmado.

"Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?", ha lamentado.

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