Ahora

Eclipse solar

A qué hora empieza el fenómeno astronómico del siglo

Crisis en Ceuta

La Guardia Civil advierte ante las nuevas convocatorias de acceso masivo: "Ni la frontera está abierta ni se abrirá"

¿Qué ha dicho? El instituto armado ha dejado claro que hay "nuevas barreras de contención": "Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar", ha escrito en sus redes sociales.

Varios migrantes en la costa española de Ceuta. Varios migrantes en la costa española de Ceuta.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha difundido un mensaje en español y en francés a través de redes sociales en el que advierte que "ni la frontera con España está abierta ni se abrirá" tras la entrada masiva ocurrida los pasados 30 y 31 de julio y ante el riesgo de que vuelva a haber un intento el próximo 15 de agosto.

En sendas publicaciones en Instagram y TikTok, el instituto armado explica que hay "nuevas barreras de contención": "Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar", concluye este mensaje, acompañado de una foto en la que se puede ver la barrera instalada en el mar tras la crisis migratoria ocurrida a finales de julio.

La Benemérita ha lanzado este mensaje tras la entrada masiva de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio, unas llegadas que habían sido alentadas a través de las redes sociales en mensajes en los que se animaba a los jóvenes a cruzar la frontera bajo el pretexto de que serían recibidos favorablemente en España.

Después de esta crisis, se han detectado nuevos llamamientos en estas plataformas para organizar un nuevo acceso masivo el próximo 15 de agosto, un riesgo ante el cual tanto Marruecos como España han tomado medidas con el fin de reforzar su control en la frontera.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Eclipse solar total de hoy en directo | A qué hora es el eclipse en cada zona de España, cómo verlo y el tiempo
  2. Terremoto en Colombia, en directo | El terremoto de Colombia deja al menos 250 muertos mientras los rescatistas intentan dar con supervivientes entre los escombros
  3. Marruecos acusa a la policía española de infligir "malos tratos y agresiones" a los migrantes que entraron en Ceuta
  4. Ayuso alojó en un pabellón que no cumple la normativa antiincendios a 260 víctimas de los incendios
  5. La evolución del incendio de Las Peñas de Riglos es desfavorable y avanza sin control mientras en Niebla la tendencia es "positiva"
  6. Trump justifica su cambio secreto de avión ante una amenaza de Irán: "Recibo muchas amenazas"