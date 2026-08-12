Los juzgados de Ceuta tramitan tres agresiones sexuales de migrantes llegados a Ceuta

Los detalles Se trata de agresiones sexuales cometidas, presuntamente, por hombres migrantes sobre mujeres también migrantes y llegadas durante la entrada masiva a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Dos de los detenidos han ingresado en prisión y el tercero ha sido expulsado.

Tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, se han tramitado tres casos de agresiones sexuales presuntamente cometidas por inmigrantes marroquíes. Las víctimas también son mujeres migrantes. En dos de los casos, se ha decretado el ingreso en prisión de los inculpados, mientras que en el tercero se ha acordado la expulsión del detenido. Además, se ha ordenado la expulsión de un hombre por allanamiento de morada tras introducirse en la cama de una mujer ceutí. Los juzgados han llevado a cabo declaraciones preconstituidas de las víctimas y testigos. Asimismo, se ha decretado prisión provisional para cinco detenidos por atentado a la autoridad, uno por lesiones agravadas y otro por venta de drogas.

Tras la llegada masiva de migrantes entre el 30 y el 31 de julio de este verano a Ceuta, las plazas judiciales de Ceuta han tramitado, hasta el momento, tres casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente por inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante este acontecimiento. Agresiones sexuales cuyas víctimas también son mujeres migrantes.

De hecho, en dos de estos tres casos, los jueces responsables han decretado el ingreso en prisión de los inculpados. En el tercer caso de presunta agresión sexual, para el detenido se ha acordado la expulsión a su país de origen.

Además, se ha instado a la expulsión del hombre detenido tras introducirse en un domicilio particular. Tras ello, se introdujo en calzoncillos en la cama en la que estaba durmiendo una mujer ceutí. A esta persona se le señala por haber cometido un delito de allanamiento de morada.

Agresiones sexuales a mujeres migrantes

Todos los casos de agresiones sexuales se cometieron presuntamente sobre mujeres inmigrantes que entraron en Ceuta el 30 de julio. Al haber tenido lugar en diferentes fechas, los casos han tenido que ser resueltos por diferentes plazas judiciales y los detenidos han sido conducidos ante los respectivos juzgados que se encontraban en funciones de guardia.

Así, la plaza número 4 de la Sección de Instrucción resolvió los dos primeros procedimientos por agresiones sexuales. En el primero, resuelto el pasado lunes, el delito contra la libertad sexual fue cometido por un inmigrante irregular sobre una mujer mayor de edad y consistió en tocamientos. El juez acordó la expulsión del detenido.

El segundo asunto fue de mayor gravedad y se resolvió ayer, martes. En esta ocasión, el detenido habría cometido presuntamente un delito de agresión sexual con penetración sobre una menor y un delito contra la salud pública dado que, además del hecho que derivó en el delito contra la libertad, el detenido obligaba presuntamente a la menor a vender drogas. El juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fue esta misma plaza judicial, la número 4, la que acordó la expulsión del inmigrante denunciado por una vecina de Ceuta después de advertir que se había introducido en su cama mientras dormía.

La tercera agresión sexual consistió en tocamientos sobre otra menor. En esta ocasión, el detenido fue conducido hoy, miércoles, ante el juez de la plaza número 5 de Ceuta, en funciones de guardia desde esta mañana. Se acordó su ingreso en prisión provisional por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual.

En todos los procedimientos instruidos, los juzgados que han intervenido han llevado a cabo declaraciones preconstituidas de las presuntas víctimas y de los testigos de los hechos.

Al margen de los episodios de agresiones sexuales y el episodio del allanamiento de morada, la plaza número 5 decretó hoy el ingreso en prisión provisional de cinco detenidos por un delito de atentado a agentes de la autoridad, de otro detenido por la comisión de un delito de lesiones agravadas y de otro por venta de drogas.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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