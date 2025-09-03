Ahora

Los PGE, en el aire

¿Una foto que acerca los Presupuestos? PSOE y Junts chocan de nuevo tras el encuentro entre Illa y Puigdemont

Los detalles Según medios catalanes, la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas podría ayudar a que Junts aprobase los PGE, algo que niegan tanto el PSOE como la formación independentista.

Salvador Illa y Carles Puigdemont se dan la mano antes de su reunión en Bruselas
¿Cambiará la foto entre Salvador Illa y Carles Puigdemont la relación entre el Gobierno y Junts? Es la gran pregunta y, a su vez, la gran pretensión del Ejecutivo tras el encuentro que mantuvieron el president catalán y el líder de la formación independentista este martes en Bruselas.

La relación entre Ferraz y Waterloo se ha ido distanciando desde que en noviembre de 2023 el partido catalán le diese con sus votos la investidura a Pedro Sánchez. Un distanciamiento que se ha materializado en la negativa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado e, incluso, en solicitar que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso.

Pero esta foto entre Puigdemont e Illa, aseguran medios catalanes, podría desencallar la situación y dar pie a que Junts apruebe ahora los PGE. Algo que también está persiguiendo la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. "Por supuesto, estamos trabajando con Junts y con todas las formaciones", ha afirmado.

Primera prueba de fuego

Este miércoles llegará el primer examen para saber si ese acercamiento se traduce en medidas concretas. El Gobierno presenta en el Congreso la ley de la reducción de la jornada laboral, a la que ya se opuso Junts. Un hipotético voto afirmativo de los independentistas podría marcar su predisposición a aprobar las cuentas públicas.

Junts y PSOE le quitan hierro

Sin embargo, las partes restan importancia a la reunión entre el expresident y el actual mandatario catalán. Jordi Turull, secretario general de Junts y mano derecha de Puigdemont, ha empleado la ironía tras una publicación del 'Diari Ara' que señalaba que la reunión podía valer "uno o dos presupuestos". "O tres, o cuatro, ¡por favor!", ha respondido Turull, negando que la conversación vaya a desencallar el debate presupuestario.

Algo similar apunta Moncloa, que resta importancia a la reunión y la enmarca en la apuesta de Illa por el diálogo. "Es un paso más en la línea del trabajo, de diálogos, de esfuerzos por intentar llegar a puntos de encuentro entre muy diferentes", argumenta al respecto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Críticas en el PSOE

La imagen de Illa visitando a Puigdemont en Bruselas no ha sentado bien a algunos barones socialistas. El más duro, como casi siempre, ha sido Emiliano García-Page, que ha pedido al president que no se convierta en "un mando a distancia".

"Ya que Puigdemont ejerce el mando a distancia en España, que al menos no lo haga en Cataluña, porque sería especialmente doloroso para los catalanes", ha afirmado el presidente manchego.

Críticas a las que también se ha sumado el presidente asturiano, Adrián Barbón. "A mí esa foto me gusta bien poco, no te voy a engañar. Puigdemont, como diría mi abuela, me cae bastante mal", ha asegurado.

En los próximos días, la evolución de los acontecimientos en el Congreso de los Diputados será la prueba de fuego para saber si el Gobierno toma aire o, por el contrario, Junts volverá a poner en jaque la estabilidad de Sánchez semana a semana.

