El exjefe de ETA 'Txeroki' sale de la prisión de Martute en régimen de semilibertad

El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene

El dato El exjefe de ETA fue sentenciado en 2011 a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.

17 años después de entrar en prisión, 'Txeroki', exjefe de ETA, ha vuelto a pisar la calle en régimen de semilibertad. Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina saldrá a trabajar de lunes a viernes y volverá a la cárcel a dormir, un permiso que le ha otorgado el Gobierno Vasco.

La autorización se produce a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel donostiarra, que planteó la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida de semilibertad no supone alcanzar el tercer grado, sino que se trata de una fórmula intermedia de la que se han beneficiado otros condenados por terrorismo.

'Txeroki' fue jefe del aparato militar de ETA en uno de sus periodos más sangrientos, responsable directo e indirecto de atentados y asesinatos por los que fue detenido y condenado a 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinatos y otros actos terroristas.

Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener 'un plan de ejecución' en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

No obstante, la medida debe contar también con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al ser el tribunal sentenciador, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

Garikoitz Aspiazu, que fue trasladado en agosto de 2024 de la prisión francesa de Lannemezan a la guipuzcoana de Martutene, ha salido minutos antes de las ocho de la mañana de la cárcel guipuzcoana, en cuya entrada ha sido recogido en un coche.

'Txeroki' fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española.

