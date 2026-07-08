El empresario Joaquín Parra asegura ante el juez que Leire Díez buscaba "mierda" de jueces y decía que "Pedro" estaba al tanto de lo que ella hacía

Los detalles Parra ha declarado como testigo ante Santiago Pedraz que se reunión con la fontanera en una vivienda que ella denominaba "piso franco del PSOE".

Joaquín Parra, empresario condenado por delito fiscal, declaró ante el juez Santiago Pedraz que se reunió con Leire Díez en un "piso franco del PSOE". Según Parra, Díez afirmó que "Pedro" estaba al tanto de sus acciones y buscaba información comprometedora sobre jueces, fiscales y el PP a cambio de ayuda judicial. Parra grabó reuniones con Díez y el exjuez Sáenz de Tejada, filtrando algunas a la prensa. También relató que Díez le propuso contactar con un alcalde del PSOE para facilitar un proyecto urbanístico y sugirió que Sáenz de Tejada asumiera la defensa del hermano de Pedro Sánchez, quien rechazó la oferta.

El empresario Joaquín Parra ha asegurado ante el juez que se reunió con Leire Díez en una vivienda que ella denominaba "piso franco del PSOE". Parra ha declarado como testigo ante Santiago Pedraz y ha contado que durante esas conversaciones Díez le dijo que "Pedro" estaba al tanto de lo que ella hacía. Ha ratificado también, como hizo ante la UCO, que la fontanera del PSOE quería buscar "mierda" —así lo ha dicho ante el juez— de jueces, fiscales y el PP a cambio de ayudarle con causas judiciales.

Ante el magistrado ha sostenido, además, que grabó reuniones con Díez y el juez Luis José Sáenz de Tejada y que filtró algunas a la prensa, lo que ha llevado a la fiscal a solicitar que aporte dichas grabaciones, petición que deberá ser acordada por Pedraz. También ha relatado que Díez le propuso hablar con el alcalde del PSOE en Dos Hermanas en relación a unas tierras que tiene él en esa localidad sevillana para que pudiera construir en ellas y que dijera que iba de parte del ex secretario de Organización Santos Cerdán, según ha podido saber laSexta.

Este empresario, condenado por delito fiscal en un procedimiento de hidrocarburos, le ha dicho al juez que la exmilitante socialista le pidió información sobre jueces y fiscales, aunque no expresamente sobre la magistrada Beatriz Biedma a quien sí se refirió, sin mencionar su nombre, en su declaración ante la Guardia Civil, cuando sostuvo que la exmilitante le pidió información sobre la magistrada que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

Él entonces puso en contacto a Díez con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, y todos ellos, junto al empresario Javier Pérez Dolset, se vieron en un piso en Madrid al que la exmilitante se refirió como "piso franco del PSOE". En aquel encuentro, celebrado tras crear un grupo de WhatsApp llamado "Vacaciones y viajes", también se planteó la posibilidad de que Saénz de Tejada asumiera la defensa del hermano de Pedro Sánchez, algo que David Sánchez habría rechazado.

Según el relato de este testigo, la exmilitante instó además a Saénz de Tejada a denunciar a la magistrada Beatriz Biedma. También le preguntaron por el integrante de la Guardia Civil Antonio Balas, al quien querían "quitar de en medio", según declaró Parra ante la UCO. A cambio, le ofrecían ayuda y Leire Díez dijo tener contacto con dos fiscales, una en Málaga y otra en la Audiencia Nacional.

Parra ha ratificado además el resto de la declaración que prestó como testigo, donde sostuvo que Leire Díez le había instado a poner una denuncia contra Repsol y al preguntarle él si "Pedro" estaba al tanto contestó afirmativamente. La denuncia finalmente no se materializó porque la condición era que el empresario estuviera representado en todos sus casos por el abogado Jacobo Teijelo, que era "pro-PSOE", según su relato.

Este empresario conoció a Leire Díez, según su relato, a través de Javier Pérez Dolset, y ésta le dijo, al ofrecerle ayuda contra la "situación injusta" que sufría a cambio de información, que "cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar".

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